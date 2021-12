Cities: VR bringt die Städtebausimulation in die virtuelle Realität

Im Laufe des UploadVR Showcase kündigte Entwicklerstudio Fast Travel Games an, dass die Städtebausimulator-Reihe Cities in die virtuelle Realität Einzug nimmt. Das brandneue Spiel hört auf den Namen Cities: VR.

Die Simulation wird Spieler damit beauftragen, ein Bürgermeister ihrer ganz eigenen Stadt zu werden. Dabei gilt es zu planen, designen, zu erbauen und jeden einzelnen Aspekt zu organisieren, der bei einem Städtebau so dazu gehört.

In einer Pressemeldung heißt es, das Spiel sei ''leicht zum Einsteigen'', mit dedizierten und detaillierten Tutorials, die uns durch jeden Aspekt des Spiels führen sollen. Außerdem wurde erwähnt, dass der Kern des Spiels auf der Basis von Cities: Skylines beruht und die Erschaffung der Stadt aus der Vogelperspektive, oder Sicht eines Anwohners zu beobachten sei.

''Cities: Skylines ist der ultimative moderne Städtebausimulator, es ist uns eine Ehre, das Franchise in VR zu bringen.''verkündete Erik Odeldahl, Creative Director von Fast Travel Games. ''Das Städtebau-Genre hat riesiges Potenzial auf dem VR-Markt, wir konnten es gar nicht abwarten, an dieser IP zu arbeiten. Wir haben viel Zeit mit Recherche verbracht und Energie investiert, um Cities: Skylines in VR so zu präsentieren, das es sowohl für neue Spieler zugänglich ist, als auch herausfordernd für Cities-Veteranen. Wir können es kaum abwarten zu sehen, was die Spieler erbauen!''

Cities: VR soll im Frühling 2022 erscheinen und auf der Meta Quest 2 (also der Oculus Quest 2) erhältlich sein. Unten könnt ihr euch den dazugehörigen Trailer anschauen: