Cities: Skylines II Karte soll fünfmal größer sein als der Vorgänger

Zweifellos gibt es viele Leute da draußen, die bei ihrem aktuellen Projekt in Cities: Skylines um Platz kämpfen. Das Spiel verfügt über Karten, die auf 5x5-Kacheln aufgebaut sind, die insgesamt etwa 33,18 Quadratkilometer groß sind, was für eine echte Stadt nicht besonders viel Platz ist. Entwickler Colossal Order versucht, dieses Problem in der kommenden Cities: Skylines II anzugehen und zu beheben.

Wie im neuesten Video erwähnt, stellt der Entwickler fest, dass sich die Funktionsweise von Kacheln im Spiel geändert hat. Jedes Plättchen ist jetzt etwa ein Drittel so groß wie die Plättchen im Originalspiel, aber jetzt kannst du etwa 441 Plättchen kaufen, was bedeutet, dass du etwa 159 Quadratkilometer Platz zum Herumspielen hast, was etwa fünfmal so viel Platz ist wie in Cities: Skylines. Für alle, die sich fragen, gibt es fünf Länder auf der Welt, die kleiner sind (Vatikanstadt, Monaco, Nauru, Tuvalu und San Marino).

Sehen Sie sich das neueste Entwicklervideo unten an, um weitere Informationen zur Funktionsweise dieser Kacheln zu erhalten.