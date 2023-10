HQ

Es gibt nur wenige Dinge, die mich in Spielen so glücklich machen, wie meine Stadt in der Dunkelheit der Nacht erleuchten zu sehen, nachdem die Sonne untergegangen ist. Cities: Skylines II ist die Fortsetzung des modernen Ersatzes für Sim City und das sind keine kleinen Fußstapfen für Entwickler Colossal Order. Ihre bisherigen Projekte in der Welt der Simulationen kommen hier sehr gelegen, da sie ausdrücklich erklärt haben, dass sie auf das Feedback des ersten Spiels gehört und das zweite Spiel entsprechend weiterentwickelt haben. Ich mochte den Vorgänger sehr und halte ihn für den wahrscheinlich besten modernen Titel seines Genres. Das zweite Spiel ist ein Versuch, auf dem aufzubauen, was seinen Vorgänger großartig gemacht hat.

Es fällt sofort auf, dass die Grafik und der Sound verbessert wurden. Etwas so Einfaches wie ein Radiosender, der Live-Berichte über Ihre Stadt und Musik dazwischen spielt, ist großartig. Die Synchronsprecher liefern hervorragende Stimmen, denen man lange zuhören kann, und die Bewohner lassen einen auch über einen Live-Feed wissen, was vor sich geht, was wiederum wie sein Vorgänger eine Parodie auf Twitter namens Chirper ist. Du kannst auch hingehen und jedem Hass oder jeder Liebe, die dir in den Weg geschickt wird, Likes geben.

Der Bau hat einige Verbesserungen erfahren, vor allem Straßen, die reibungsloser zu bauen sind als zuvor, und man hat sofort mehr Werkzeuge und muss sich nicht auf die gleiche Weise wie beim Vorgänger mit ihnen herumschlagen. Nach wie vor können die Häuser neben den Straßen gebaut werden. Wenn du eine Straße legst, siehst du Kästchen, um zu markieren, welche Art von Gebäuden dort gebaut werden sollen, ähnlich wie Sim City 4 funktionierte. Der Unterschied besteht darin, dass Sie mehr darauf festgelegt sind, wo Sie bauen können. Für mich war das sowohl eine Schwäche als auch eine Stärke der Serie. Die Straßen verfügen nun auch über vorgefertigte und verklebte Abwasser- und Wasserleitungen, die Sie anschließen können.

Nicht die volle Kontrolle darüber zu haben, wo alles gebaut wird und wie es aussieht, ist nicht immer eine schlechte Sache. Es hat einen gewissen Charme zu sehen, wie Nachbarschaften, die auf die gleiche Weise gebaut wurden, unterschiedliche Erscheinungsbilder haben können. Wenn ich Städte baue, kann ich auch das Design der Architektur verändern. Im Basisspiel gibt es europäische und amerikanische Architektur, und du kannst beides frei mischen. Darüber hinaus hast du viele einzigartige oder besondere Gebäude, die du platzieren kannst, wo immer du willst, und die Menge an verfügbaren Inhalten ist reichlich. Sie haben eine gute Auswahl an Dingen, die Sie von Anfang an aufbauen können. Ein Nachteil dieser Art von Titeln ist oft, dass zu Beginn nicht viel Inhalt enthalten ist, aber ich denke, die Entwickler haben es geschafft, das zu beheben. Von Zügen, U-Bahnen, einzigartigen Gebäuden, Parks und vielem mehr kann alles platziert werden. Es können spezielle Industrien gebaut werden, die deine Stadt auf das Sammeln und/oder Verarbeiten verschiedener Rohstoffe spezialisieren, und während des Spiels schaltest du auch neue Gebäude frei, wenn die Stadt über einen Upgrade-Baum wächst.

Wenn es eine Sache am zweiten Spiel gibt, die heraussticht, dann ist es der Fortschritt, da man immer das Gefühl hat, auf etwas hinzuarbeiten. Es ist einfach, in den Statistikmodus zu wechseln und Informationen darüber zu finden, wo Probleme in Städten liegen, und während deine Stadt wächst, hast du viele andere Dinge zu tun. Das Tempo ist diesmal etwas langsamer, aber man hat so viel mehr zu tun, dass es nicht auffällt. Die Karten sind gigantisch und man kann wirklich überdimensionale Städte bauen. Die Karten sind bis zu fünfmal so groß wie ihre Vorgänger, was bedeutet, dass die Stadtplanung noch wichtiger ist. Obwohl es Werkzeuge gibt, um Gebäude zu versetzen, Straßen wieder aufzubauen und andere Dinge, ist die Neugestaltung von Stadtzentren schwierig, wenn Sie also nicht vorausschauend denken, können Sie Probleme mit lokalen Dienstleistungen wie Bussen, Taxis, Zügen, Flugzeugen und U-Bahnen bekommen, wenn Sie möchten, dass sie für die Bevölkerung leicht erreichbar sind.

Die Jahreszeiten sind nun direkt in die Karten eingebaut. Auch wenn es den Anschein hat, dass Sie nur wenige Karten zur Auswahl haben, sind sowohl das Wetter als auch das Klima auf jeder einzelnen Ebene enthalten. Wenn Sie sich für eine Karte in der Polarregion entscheiden, können Sie mit kurzen Sommern und langen Wintern rechnen, aber einige gemäßigtere Karten oft alle vier Jahreszeiten. Jeder Tag- und Nachtzyklus repräsentiert einen Monat im Spiel, und obwohl ich finde, dass dies ein bisschen schnell ist, ermöglicht es dir auch, eine regelmäßige Variation sowohl des Wetters als auch der Karte zu sehen. Im Winter pflügen Schneewagen die Straßen und im Sommer kann es zu Waldbränden kommen, und natürlich können Sie sich auf Naturkatastrophen und mehr vorbereiten, wenn Sie sie aktiviert haben. Zusammen mit einem besseren Fortschrittssystem, großen Levels und viel zu tun wirst du viel Zeit auf jeder Karte verbringen, aber es wäre großartig gewesen, ein paar mehr Orte zum Bauen zu haben. Ich hoffe, dass wir in Zukunft eine Wüstenkarte bekommen, da ich denke, dass die Herausforderung trockener Landschaften mit neuen Gameplay-Elementen wie dem Importieren von Wasser gut funktionieren würde.

Was ich wirklich vermisse, sind Fahrräder und mehr Interaktion mit einigen Gebäuden, weil einige Stadien leer und ungenutzt bleiben. Kleine Dinge können einen Unterschied machen, und es ist wichtig, dass die Stadtbewohner das nutzen, was Sie bauen, um Städte zum Leben zu erwecken. Auch wenn das Wetter das Verhalten der Bewohner beeinflusst, denke ich, dass ein wenig mehr Leben in einigen Gebäuden viel für das Erlebnis tun würde. Wenn Sie gerne kleine Städte bauen, haben Sie vielleicht ein Problem mit der Tatsache, dass viele Gebäude für mittelgroße Städte und höher konzipiert sind. Ich liebe jedoch das neue modulare Upgrade-System, das bestimmte Gebäude haben, bei dem man, wenn man zum Beispiel auf eine Polizeistation klickt, diese aufrüsten kann, indem man mehr Garagen für Autos platziert. Darüber hinaus können Schulen für mehr Schüler oder mit einem Park erweitert und Krankenhäuser mit mehr Krankenwagen und Platz ausgestattet werden. Die Liste ließe sich fortsetzen, und ich denke, dies ist ein cleverer Weg, um die Kapazität und Leistungsfähigkeit einzelner Gebäude an unsere Bedürfnisse und Finanzen anzupassen. Das Spiel will, dass du groß baust.

Obwohl Cities: Skylines II eine gute Grundlage ist, auf der man mit Erweiterungen aufbauen kann, gibt es Mängel. Diejenigen, die alle Erweiterungspakete für das erste Spiel gekauft haben, werden wahrscheinlich einige Dinge vermissen. Ein weiterer Nachteil ist, dass Workshop in Steam nicht unterstützt wird, sondern stattdessen ein System vorhanden ist, das Paradox verwendet, was den Konsolenbesitzern zweifellos Spaß machen wird, den Titel zu ändern, wenn er später startet. Hoffentlich sind die Performance-Probleme bis dahin behoben, denn der größte Übeltäter und das größte Problem bei diesem Spiel ist die Performance. Colossal Order hat bereits im Vorfeld angekündigt, dass es nicht wie gewünscht funktioniert, und das macht sich bei höheren Einstellungen bemerkbar. Der Aufbau war umständlich und schaffte es nicht ganz, auf meinem modernen System hohe Bilder pro Sekunde zu erreichen. Dennoch, wenn man über die Leistung hinausgeht, ist es ein kompetentes, gut spielendes und massives Städtebauspiel, das viele der Gameplay-Systeme gegenüber dem ersten weiterentwickelt.

Insgesamt freue ich mich sehr, Bürgermeister einer neuen Traumstadt zu sein. Es gibt viel Musik und eine passende Nachrichtensendung, die über die Vor- und Nachteile der Stadt spricht. Die Gameplay-Elemente sind im Vergleich zum Vorgänger verbessert und es ist inhaltlich sehr vollgepackt. Die Grafik wird zwar niemanden überraschen, aber sie sieht für das Genre gut aus, und Kleinigkeiten wie die Möglichkeit, durch Fenster zu sehen, sind ebenfalls willkommene Details. Es ist eine Schande, dass die Technologie das Erlebnis beeinträchtigt, da sein Vorgänger sehr gut geflossen ist und einen knappen Start hatte.

Ich kann über einige der technischen Probleme hinwegsehen, da das Studio in der Vergangenheit Updates und herunterladbare Erweiterungen entwickelt hat. Es ist jedoch immer bedauerlich, wenn Spiele diese Art von Problemen haben. Wenn Sie damit umgehen können, nicht mit den höchsten Einstellungen zu laufen, ist alles in Ordnung. Ich rate Ihnen auch, die Schärfentiefe auszuschalten, da ich dachte, ich müsste zum Optiker gehen, weil es so verschwommen war. Es ist eine Schande, dass Cities: Skylines II Leistungsprobleme hat, denn es ist zweifellos das beste des Jahres in seinem Genre, und ich werde es mindestens mehrere hundert Stunden länger spielen. Ohne technische Probleme wäre es eine solide Neun geworden.