Ich verfolge die Entwicklung von Citadelum seit.... naja, da Abylight selbst es auf der Gamescom 2023 exklusiv Gamereactor vorgestellt hat. Damals hatte das Spiel noch nicht einmal einen endgültigen Namen, aber im letzten Jahr hat Citadelum sein aufstrebendes Imperium in der Community der Managementspiel-Enthusiasten verbreitet, und jetzt sind seine Legionen bereit zu gehen. Und die Wahrheit ist, dass die meisten Titel im Vergleich zum Anblick ihrer Banner am Horizont verblassen.

Fangen wir von vorne an. Citadelum ist der nächste Schritt in Bezug auf Größe und Ambitionen des Teams von Abylight-Barcelona, einem Studio, das sich auf Managementspiele spezialisiert hat. Und ich sage nächster Schritt, weil dieses angebliche antike römische Städtebauspiel auch Handels- und Eroberungssysteme verbirgt, die wir in Strategietiteln wie Civilization erwarten würden. Ich habe Größe und Ehrgeiz erwähnt, weil es so viele Systeme gibt, die zusammenarbeiten müssen, um von einem elenden Dorf am Flussufer zu einer gigantischen Stadt zu werden, von der aus Legionen paradieren werden, um die Welt zu erobern, dass es nur als würdig für Cäsar angesehen werden kann.

Der beste Weg, ein Gefühl für das Spiel zu bekommen, besteht darin, direkt in die Citadelum -Kampagne einzutauchen, die aus 10 Levels oder Szenarien besteht, die über das Imperium verteilt sind, das Julius Caesar bei seinem Tod hinterlassen hat. Obwohl die Erzählung in der Geschichte wenig spezifisches Gewicht hat, spielen wir in der Kampagne Gaius Octavius, Caesars Adoptivsohn, der sich an den Mördern seines Vaters rächen und Mark Antonius selbst im gesamten Reich konfrontieren muss, von den Mauern Roms über die Wüsten von Equipo bis hin zum Feldzug in Hispanien.

Wie gesagt, es ist nicht die Geschichte als solche, die wichtig ist, da es keinerlei Dialoge oder Interaktionen mit den Charakteren gibt. Um die Mission zu erfüllen, musst du nur die Ziele erfüllen, mehr nicht.

Nun, das wird nicht einfach sein, aber glücklicherweise ist die Citadelum -Kampagne selbst als großartige Tutorial Mode konzipiert, in der Sie die Grundlagen erlernen werden. Zunächst einmal beginnt jede römische Villa mit der Platzierung eines Forums, das den zentralen Kern bildet, von dem aus Straßen und Abzweigungen abzweigen. Um einen guten Start zu haben, bauen wir unsere ersten Behausungen für die einfachen Leute, die Arbeiter, die die gesamte Landwirtschaft und Industrie versorgen werden, von der Landwirtschaft über das Handwerk bis hin zur Bildung und Medizin. Und für sie alle müssen wir genügend Nahrung bereitstellen, Anbauzonen einrichten, Wasser mit Aquädukten bringen und regelmäßige Feuerwehranlagen und Ingenieurbüros einrichten, um alles am Laufen zu halten.

Aber kein Reich kann allein von einfachen Leuten und vollen Speisekammern aufrechterhalten werden. Es braucht Denare (oder Sesterzen, ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern) und diese erhält man durch das Eintreiben von Steuern von den Patriziern (die nicht arbeiten, aber gerne zahlen müssen) oder durch die Einrichtung von Handelsrouten mit anderen Städten.

Bisher scheint es einfach zu sein, aber hier habe ich eine Vielzahl von Systemen vereinfacht, die im Gleichgewicht gehalten werden müssen und gedeihen, damit die Stadt gedeihen kann. Das Wichtigste ist die regelmäßige Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen wie Wasser (durch den Bau von Aquädukten und Stauseen), aber auch Feuerwehrkasernen, Ingenieurbüros, Lagerhäuser, Märkte, Schulen, Arztpraxen und kurz gesagt, alles, was ein Einwohner des 1. Jahrhunderts v. Chr. benötigen könnte. Darüber hinaus muss auf beiden Seiten der Straßen alles gut miteinander verbunden und organisiert sein, mit ausreichender Attraktivität oder Komfort für die Bewohner und mit genügend Platz zwischen Wohnungen und Produktionsstätten, damit alles funktionieren und gedeihen kann.

Wenn die Stadt wächst und der Wohlstand zunimmt, musst du auch Möglichkeiten zur Unterhaltung der Einwohner bauen und pflegen, wie z. B. Theater, Bibliotheken und Tempel, um die Götter zu verehren. Das römische Pantheon wird diesem Teil sehr aufmerksam widmen, und jede Gottheit erfordert ihre gebührende Aufmerksamkeit und Opfer oder Festlichkeiten. Wenn sie günstig sind, können die Götter in Zeiten der Not, des Glücks oder der Armeen zusätzliche Ressourcen zur Verfügung stellen. Aber wenn du bestimmte Götter anbetest und andere vernachlässigst, können sie auf die Erde herabsteigen, um deine Stadt mit Hungersnot und Feuer zu verwüsten. Es ist nicht das komplexeste System in Citadelum, aber es fügt der Gestaltung deiner nachhaltigen Wirtschaft eine zusätzliche Komplexitätsebene hinzu und, falls nötig, einen Schub für deine Eroberungslust.

Es wird eine Zeit kommen, in der Autarkie nicht mehr funktioniert und bestimmte Materialien oder Produkte aus anderen weit entfernten Städten importiert werden müssen, um Handelsrouten zu schaffen. Mit diesen kannst du auch etwas Überschuss loswerden und etwas Geld verdienen, aber meistens wird dir die Erkundung der Weltkarte feindliche Armeen in den Weg stellen, und dann sprechen die Schwerter.

Der Kampf ist eine weitere Ebene im Städtebausystem von Citadelum. Sobald du mit dem Aufbau von Truppen beginnen kannst (was übrigens mehrere dedizierte Infrastrukturen und Industrien erfordert, was den Fortschritt der Stadt stark beeinflussen wird), kannst du sie in Legionen organisieren, um in die Schlacht zu ziehen. Es ist ein vereinfachtes System mit automatischen Schlachten und nur wenigen Einheitentypen, aber es ist wieder ein neuer Raum für das Studio, um seine Formel zu testen und zu erweitern. Vielleicht habe ich mehr Einheitenvielfalt verpasst, aber ich nehme an, dass das das Ressourcenmanagement noch komplizierter machen und das ganze Kartenhaus erschüttern könnte.

Während die Kampagne und der benutzerdefinierte Karteneditor viele Stunden voller Herausforderungen in Citadelum bieten werden, sind es die von der Community generierten Inhalte, bei denen ich die glänzendste Zukunft für das Spiel sehe. Wie bei One Military Camp haben die Tester den Entwicklern regelmäßig Feedback gegeben, und obwohl es jetzt kaum noch von Benutzern erstellte Karten und Missionen gibt, hat jede von ihnen, die ich gesehen habe, eine einzigartige Wendung. Ich habe sogar einen gesehen, bei dem der Benutzer die Umgebung und die Farben der Karte so verändert hat, als wäre es eine fremde Welt. Ganz zu schweigen von den Details, dass das Spiel in mehrere Sprachen lokalisiert wurde... einschließlich klassischem Latein.

Mit einem akribischen, ausgeklügelten und dennoch stabilen Managementsystem verspricht Citadelum Fans von Städtebauern und Managementtiteln eine Handvoll Stunden Spielspaß. Am meisten bedauere ich, dass es keine Multiplayer-Option gibt, um gegen die Imperien meiner Freunde anzutreten, aber die Kreationen, die wir von Steam Workshop herunterladen können, machen das wieder wett. Es ist an der Zeit, einen neuen Caesar zu krönen.