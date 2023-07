Cillian Murphy äußert sich zur Debatte zwischen Barbie und Oppenheimer

HQ

Barbenheimer scheint das filmische Ereignis des Jahres zu sein, und während sich viele Leute auf der Barbie-Seite mit ihren Gedanken eingebracht haben, war es im Oppenheimer-Lager etwas ruhiger.

Jetzt hat sich jedoch Cillian Murphy mit seiner Meinung dazu geäußert, welche Sie zuerst sehen sollten.

Murphy scheint im Gespräch mit La Vanguardia ein großer Unterstützer von Barbie zu sein und sagt: "Ich liebe Margot Robbie, ich liebe Ryan Gosling, ich möchte sie jetzt sehen. Ich weiß nicht, worum es in der Debatte geht, aber es ist auch nicht so, dass ich eine überwältigende Meinung dazu habe. Mein Rat wäre, dass die Leute beide am selben Tag sehen. Wenn es gute Filme sind, dann ist das der Gewinn des Kinos."

Eine Doppelabrechnung ist für viele Leute die Lösung für das Problem, welchen Film sie zuerst sehen werden, und es scheint, dass Murphy ein Befürworter davon ist. Als der Tag fast anbricht, an dem beide Filme veröffentlicht werden, berichtet AMC, dass über 20.000 Menschen Tickets gekauft haben, um sowohl Oppenheimer als auch Barbie am selben Tag zu sehen.

Welchen Film werden Sie zuerst sehen, oder planen Sie eine Doppelabrechnung?