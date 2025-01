Christopher Nolan denkt über das Vermächtnis von Interstellar nach, während der Film 10 Jahre alt wird

HQ

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums von Interstellar denkt Regisseur Christopher Nolan darüber nach, wie schnell die Zeit vergeht. In einer persönlichen Nachricht, die in den sozialen Medien geteilt wurde, drückte Nolan seine Ehrfurcht darüber aus, wie sich die Welt in nur einem Wimpernschlag verändert hat. Er dachte darüber nach, wie seine Figuren, ähnlich wie seine eigenen Kinder, das schnelle Vergehen der Zeit erleben, und wies darauf hin, dass die Besatzung der Endurance zwar mit der grausamen Formbarkeit der Zeit konfrontiert ist, das Leben hier auf der Erde jedoch unvorhersehbar voranschreitet.

Nolan war auch beeindruckt von den wissenschaftlichen Fortschritten, die im letzten Jahrzehnt gemacht wurden, und hob monumentale Errungenschaften wie den Nobelpreis von Kip Thorne und das allererste Bild eines Schwarzen Lochs hervor. Für diejenigen, die an dem Film gearbeitet haben, fühlen sich diese Meilensteine seltsam mit den Themen von Interstellar verwoben an, als ob die spekulative Wissenschaft des Films nun durch Entdeckungen aus der realen Welt gespiegelt wird. Doch trotz des Laufs der Zeit merkte Nolan an, dass die Wirkung des Films bei neuen Generationen immer noch Anklang findet und ein bleibendes Vermächtnis hinterlässt.

Während Interstellar zeitlos bleibt, schien Nolan über die sich entwickelnde Beziehung zwischen Kino, Wissenschaft und Gesellschaft nachzudenken. Da sich so viel verändert hat, beendete er seine Botschaft mit einem berühmten Satz von Matthew McConaughey, der uns alle daran erinnerte, dass der Film auch im Alter immer präsent bleibt.

Glaubst du, dass Interstellar gealtert ist wie ein guter Wein?