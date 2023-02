Christian Slater will für Willow 2 zurückkehren

Der 80er Jahre Fantasy-Klassiker Willow feierte letztes Jahr ein Comeback als TV-Serie, erhielt aber ziemlich gemischte Kritiken. Bisher liegt eine zweite Staffel in der Luft, doch Christian Slater drückt die Daumen.

Er spielte den etwas unglücklichen Charakter Allagash, der in der ersten Staffel nur eine kleine Rolle spielte, aber Slater hat persönliche Ideen, wie dies geregelt werden könnte und sagt, dass er gerne für eine neue Staffel zurückkehren würde:

"Es ist sicherlich eine Rolle, in die ich mich gerne vertiefen würde. Er wird irgendwie von den Trollen umhüllt und man weiß nicht wirklich, was passiert ist. Ich meine, ich habe eine bestimmte Theorie, die ich mit Jon teilen möchte. Ich mag es, diesen Charakter zu spielen, also denke ich darüber nach, wie er aus dieser Situation hätte herausfinden können. Und ich würde gerne sehen, wohin dieses Abenteuer führt, wie wir die Charaktere weiterentwickeln und mehr albernen Spaß haben können. Das ist es, was wir wollen. Wir wollen nur für eine Weile unterhalten werden, eine gute Zeit haben, dem Wahnsinn entfliehen! Es hat viel Spaß gemacht, ein wahrer Genuss. Die Kämpfe sind, weißt du, die schwarzen Augen. [Aber] es ist alles Teil des Abenteuers. Wir können diese verrückten Charaktere spielen und eine gute Zeit haben. Ich meine, was will man mehr?"

Hast du Willow auf Disney+ gesehen und wie interessiert bist du an einer zweiten Staffel?

Danke LucasFilm.com