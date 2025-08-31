Chris Pratt könnte immer noch Teil des DC-Universums sein, aber nicht als Batman

HQ

Eine der größten Fragen in Bezug auf die DC Universe ist, wer letztendlich die Aufgaben übernehmen wird, die Aufgabe zu übernehmen, die Dark Knight zu werden. Viele haben den nächsten Batman von Fans gecastet, aber DC Studios und sein Co-Boss James Gunn scheinen nicht so sehr unter Druck zu stehen, einen Star für diese Rolle zu bekommen, und merkt an, dass es zwar eine Priorität ist, DC sich aber mehr auf andere Projekte für die unmittelbare Zukunft konzentriert.

Da wir wissen, dass Gunn gerne wieder mit seinen ehemaligen Schauspielern zusammenkommt, einschließlich der Leute aus der Guardians of the Galaxy -Trilogie, stellt sich die Frage, ob Chris Pratt irgendwann in die DC Universe einsteigen wird, wobei sich einige sogar fragen, ob er die Kutte anziehen und Bruce Wayne/Bats werden wird. Das wird nicht passieren.

In einem Interview mit PelucheEn ElEstuche erklärte Gunn: "Als Batman? Nein. Als etwas anderes? Ja."

Da haben Sie es also, kein Prattman, zumindest nicht in absehbarer Zeit. Wen würdest du gerne als Batman in der DC Universe sehen?