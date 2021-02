Chivalry 2: Release-Datum bekannt

You're watching Werben

Im August 2020 mussten die Torn Banner Studios die Fortsetzung ihres mittelalterlichen Action-Hits Chivalry aufs Jahr 2021 verschieben. Dank eines brandneuen Videotagebuchs der Entwickler kennen wir nun die aktualisierte Planung für Chivalry 2. Demnach ist die Veröffentlichung derzeit für den 8. Juni 2021 geplant.

Bei den Zielplattformen handelt es sich um die PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series X|S und den PC (exklusiv via Epic Games Store). Vorbesteller*innen sollen zwischen dem 26. und 29. März die Möglichkeit erhalten, an einem geschlossenen Beta-Test teilzunehmen. Zum neuen Videotagebuch geht es hier: