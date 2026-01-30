HQ

Während manche auf die seltsame Entscheidung hinweisen mögen, 400.000 der leistungsstärksten KI-Chips der Welt an ein Land zu verkaufen, das als potenzieller Feind der USA gilt, war die US-Regierung überraschenderweise nicht der Engpass im Geschäft, sondern die chinesische Regierung.

Laut Reuters, die angeblich Quellen mit Insiderwissen haben, hat China gerade den Verkauf genehmigt, der DeepSeek, einem KI-Unternehmen, das mit erstaunlicher Effizienz und niedrigem Preis in die KI-Szene eingetreten ist, eine enorme KI-Rechenleistung bieten würde. Der Nachteil ist, dass sie in Echtzeit stark gemäßigt wird und den Beschränkungen der chinesischen Regierung in Form von "zentralen sozialistischen Werten" folgt.

ByteDance, Tencent und Alibaba haben bereits die Erlaubnis erhalten, mehr als 400.000 H200-Chips eigenständig zu kaufen, und DeepSeek wird diesen Pool höchstwahrscheinlich erheblich erweitern. Obwohl keine offiziellen Zahlen vorliegen, erwarten die meisten Analysten, dass DeepSeek entweder 10.000 Nvidia A100 GPUs oder mindestens 2000 H800-GPUs im Westen als H100, das ehemalige Top-Tier-Modell, verkauft hat. Andere schätzen, dass die Zahl näher bei 10.000 liegt.

Angesichts der aktuellen Preise würde selbst ohne DeepSeek-Kauf der Gesamtpreis zum UVP 16.000.000.000 USD übersteigen. Oder ungefähr den Preis von 64 GB DDR5, falls der Preisanstieg anhält.