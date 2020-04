Chimera Squad erweitert Xcom 2 schon in Kürze

2K Games hat uns ehrlich gesagt etwas überrascht, als sie gestern ein neues Spiel in der Xcom-Serie angekündigt haben. Mit Xcom: Chimera Squad wird schon am 24. April ein weiterer Ableger der Science-Fiction-Taktikserie von Firaxis Games auf dem PC erscheinen. Das Abenteuer spielt fünf Jahre nach den Ereignissen von Xcom 2 und zeigt eine Menschheit, die in relativem Einklang mit Außerirdischen und Hybriden zusammenlebt. Unser Team besteht folglich nicht nur aus einer Fraktion, sondern aus unterschiedlichen Charakteren mit Fähigkeiten, gegen die wir in früheren Xcom-Spielen gearbeitet haben.

Die Klassen unserer Einheiten sollen sich wohl ergänzen und Kombination ermöglichen, die mit anderen Teamfähigkeiten harmonieren. Dadurch will Firaxis sichergehen, dass die Planung der eigenen Mannschaft noch mehr Gewicht verliehen bekommt, schließlich können wir nun Synergien in unserer Komposition erzielen. Darüber hinaus gibt es eine neue Kampfoption namens Vorstoß, die uns laut Pressemitteilung Einfluss auf das Schlachtfeld nehmen lässt. Was Chimera Squad ebenfalls hinzufügt, bzw. ändert ist ein Initiative-System, das Verbündete und Feindeinheiten in Abhängigkeit ihrer Geschwindigkeit zum Zug kommen lässt. Diese Veränderung rüttelt das Taktikelement von Xcom besonders stark auf.

Unten findet ihr ein paar Materialien, auf denen ihr einen guten Überblick darüber erhaltet, worum es hier geht. Auf dem PC erscheint Xcom: Chimera Squad am 24. April, Konsolen wurden gar nicht erwähnt. Nach der Veröffentlichung wird der Preis auf 20 Euro steigen, aktuell gibt es den Titel auf Steam für die Hälfte.

