Chillax mit Halo Infinite und Sea of Thieves

Wie Sie wahrscheinlich wissen, gibt es mehr als nur Spiele, die in Ihrem Game Pass Ultimate -Abonnement enthalten sind, da Sie auch EA Play, Xbox Cloud Gaming, Rabatte und so genannte Vergünstigungen erhalten. Bei letzterem handelt es sich in der Regel um kostenlose DLCs oder virtuelle Währungen für Spiele und manchmal um Abonnements bei Streaming-Diensten, aber dieses Mal bekommen wir... Entspannung.

Im Moment erhalten Abonnenten von Game Pass Ultimate eine dreimonatige kostenlose Testversion von etwas namens Calm Premium, das "eine breite Palette von Inhalten bietet, darunter eine Bibliothek mit über 300 Schlafgeschichten, die Ihnen beim Einschlafen helfen, exklusive Musiktitel, die für Konzentration und Entspannung entwickelt wurden, und Programme, die Sie durch Meditation und Bewegung führen".

Da die Xbox dies anbietet, gibt es sogar einige spielbezogene Soundscapes, die auf Halo Infinite und Sea of Thieves basieren. Ersteres lässt dich zu den Alien-Ambient-Klängen von Zeta Halo chillen, während letzteres beruhigende wirbelnde Wellen aus den digitalen (und von Piraten verseuchten) Meeren von Rare hat.

Sie müssen diesen Vorteil vor dem 7. März in Anspruch nehmen, und wenn es Ihnen gefällt, gibt es danach sogar einen Rabatt von 50%. Besuchen Sie Xbox Wire, um mehr über dieses etwas unkonventionelle Xbox-Angebot zu erfahren.