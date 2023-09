Chicken Run: Dawn of the Nugget erscheint im Dezember auf Netflix

Während Aardman für viele verschiedene Filme und Charaktere berühmt ist, darunter vor allem Wallace & Gromit, ist eines der ersten und ikonischsten Werke des Animationsstudios Chicken Run. Dieser Film debütierte im Jahr 2000, und jetzt, über 20 Jahre später, ist das Animationsteam zurück und bereit, eine Fortsetzung zu veröffentlichen.

Dieser Film, der als Chicken Run: Dawn of the Nugget bekannt ist, wird am 15. Dezember 2023 sein Debüt auf Netflix geben, und vor diesem Datum wurde jetzt ein Trailer veröffentlicht, der eine Vorstellung von der Geschichte gibt, die er erzählen soll. Fangen Sie das unten ein.

In Bezug auf die Zusammenfassung der Handlung des Films beschreibt Netflix den Film wie folgt: "Für Ginger und die Herde steht alles auf dem Spiel, wenn die Gefahren der Menschenwelt nach Hause kommen, um sich niederzulassen; sie werden vor nichts zurückschrecken, selbst wenn es bedeutet, ihre eigene hart erkämpfte Freiheit aufs Spiel zu setzen, um Hühner zu retten. Diesmal brechen sie ein!"

