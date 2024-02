Chicken Nugget wird mit jedem Trailer seltsamer

HQ

Ich beobachte die kommende südkoreanische Netflix-Comedy-Serie Chicken Nugget genau, seit ich das erste Bild gesehen habe, vor allem, weil die Serie verrückt zu sein scheint. Der neueste Trailer tut nicht viel, um davon abzubringen.

In einem breiteren Blick auf die Serie, die am 15. März auf dem Streamer erscheint, sehen wir einen Vater und einen Verehrer, die sich auf eine wilde Suche begeben, um eine Frau zu retten, die von einer seltsamen Maschine in eine Chicken Nugget verwandelt wurde. Während die Prämisse relativ verständlich erscheint, führt der Trailer die beiden zu allerlei verrückten Späßen, während sie versuchen, die Frau in ihre menschliche Gestalt zurückzubringen.

Seht euch unten den neuesten Trailer zu Chicken Nugget an, bevor er in zwei Wochen auf Netflix erscheint.