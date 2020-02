Chefentwickler von Astro Bot Rescue Mission wird zum neuen Manager von Sony Japan Studio

Astro Bot Rescue Mission ist eines der interessantesten Spiele auf Playstation VR, was wir in unserem Testbericht ausführlich erläutern. An der Spitze des Projekts stand der Game Director Nicolas Doucet, der heute zum neuen Top-Manager von Sonys Japan-Studios ernannt wurde. Der Mann leitet nun die japanische First-Party-Abteilung des Unternehmens, die in der Vergangenheit an Spielen, wie Knack, Gravity Rush 2 und vielem mehr gearbeitet hat.

Noch ist unklar, was der derzeitige Vorsitzende, Allen Becker, in Zukunft tun wird, doch Doucet verfügt mit Sicherheit über alle Voraussetzungen, um hervorragende Arbeit zu leisten. Astro Bot Rescue Mission ist eines der meistverkauften Spiele für die Playstation VR und verdient jedes Lob. Wir sind gespannt, was Doucet als Supervisor von Sony Japan Studio zuerst aus dem Hut zaubern wird - vielleicht ja ein schon ein neues PS5-Spiel.

Quelle: Nibel auf Twitter.