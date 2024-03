Cheech und Chong kommen pünktlich zum 20.04. zu Call of Duty

HQ

Es ist heutzutage schwer zu sagen, welche Identität Call of Duty haben soll, da der Shooter so viele seltsame und wunderbare Skins und Kosmetika hat, dass seine verwurzelte militärische Aktion auf der Strecke geblieben ist. Dies wird in der kommenden dritten Staffel von Call of Duty: Modern Warfare III /Call of Duty: Warzone 2.0 /Call of Duty: Warzone Mobile noch deutlicher werden, wenn eine Sammlung neuer thematischer Skins wieder auf den Markt kommt.

Activision feiert nicht nur die Ankunft von Godzilla x Kong: The New Empire mit Godzilla-, Skar King - und Shimo-Skins, sondern feiert auch den jährlichen 20.04. mit weiteren kosmetischen Waffen im Zusammenhang mit Gras und der Hinzufügung von Cheech und Chong als spielbare Operators. Snoop Dogg wird sogar zum 20. April in den Laden zurückkehren, was bedeutet, dass Sie den Tag mit einigen der berüchtigtsten Marihuana-Liebhaber genießen können.

Die neue Saison erscheint am 3. April und wird auch verschiedene andere neue Funktionen enthalten, wie z. B. ein überarbeitetes und aktualisiertes Rebirth Island, neue Spielmodi, mehr Waffen und so weiter. Sie können über jeden einzelnen in dem riesigen Blogbeitrag hier lesen oder die Roadmap für die neue Saison unten sehen.

