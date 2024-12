Charlie Cox' Daredevil wird eine Schlüsselrolle in zukünftigen MCU-Projekten spielen

HQ

Charlie Cox' Zukunft im Marvel Cinematic Universe könnte noch größer sein als erwartet, denn es deutet darauf hin, dass seine Darstellung des Daredevil in den kommenden MCU-Filmen eine wichtige Rolle spielen könnte. Cox hat Lob für seine Darstellung von Matt Murdock erhalten, mit Auftritten in Spider-Man: No Way Home, She-Hulk: Attorney at Law, Echo und der mit Spannung erwarteten Serie Daredevil: Born Again auf Disney+ im Jahr 2025. Laut einem Instagram-Post von DFRNT Health & Fitness trainiert Cox derzeit für einen großen Avengers-Film, was Spekulationen auslöste, dass Daredevil in Avengers: Doomsday oder Avengers: Secret Wars auftreten könnte.

Obwohl noch nichts bestätigt wurde, ist die Aussicht, dass Daredevil der Avengers-Reihe beitritt, für die Fans aufregend. Wenn Cox sich tatsächlich auf einen dieser kommenden Filme vorbereitet, wäre dies seine bisher größte Rolle im MCU. Bisher waren seine Auftritte hauptsächlich auf das Fernsehen beschränkt, mit nur einem kleinen Cameo-Auftritt in Spider-Man: No Way Home. Die Multiversum-zentrierten Handlungsstränge von Doomsday und Secret Wars öffnen die Tür für eine andere Version von Daredevil, vielleicht sogar eine düsterere Version von Matt Murdock.

Im Moment warten die Fans gespannt auf ein offizielles Wort über Cox' Beteiligung an diesen großen MCU-Filmen. Mit Daredevil: Born Again Staffel 1, die wahrscheinlich die Bühne für seinen nächsten großen Auftritt bereitet, sieht die Zukunft des Charakters im MCU rosiger aus als je zuvor. Könnte Daredevil eine ganz neue Rolle in den größten kommenden Projekten des MCU übernehmen?

Was hältst du davon, dass Daredevil sich den Avengers anschließt?