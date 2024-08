Channing Tatum würde "viele schreckliche Dinge" tun, um einen Gambit-Film zu machen

HQ

Deadpool & Wolverine brachte Elektra zurück, es brachte Blade zurück, aber vielleicht am überraschendsten von allen, es führte uns eine Live-Action-Version eines Fancasts ein, den viele Leute schon seit Jahren hatten, nämlich Channing Tatum als Gambit.

Tatum passte sofort in die Rolle des Films, und obwohl er in vielen seiner Zeilen als Komödie gespielt wurde, war es für Tatum eine emotionale Fahrt, überhaupt in diesem Anzug zu stecken, wie er Jimmy Fallon verriet. Auf die Frage, ob er einen eigenen Film machen wolle, war klar, dass Tatum die Chance ergreifen würde.

"Ich würde Kätzchen töten." sagte Tatum. "Ich würde viele schreckliche Dinge tun, um das zu erreichen."

Bevor wir also tote Tiere sehen, ist es vielleicht am besten, wenn Kevin Feige ans Telefon greift und den Film in Ordnung bringt. Mit Deadpool & Wolverine, das uns alle daran erinnert, was für ein Charakter Gambit sein kann und dass er zeichnen kann, scheint es ein Projekt mit Beinen zu sein.