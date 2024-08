Channing Tatum wird im letzten Trailer von Blink Twice seltsam

Während viele sie als Tochter des legendären Rockstars Lenny Kravitz und als Matt Reeves' Catwoman kennen, hat Zoë Kravitz in der Vergangenheit auch in einer Vielzahl anderer Filme und Projekte mitgespielt, darunter X-Men: First Class, Mad Max: Fury Road, Big Little Lies und mehr.

In diesem Monat wird Kravitz etwas ausprobieren, was sie noch nie zuvor getan hat: Sie führt Regie bei einem großen Streifen, der als Blink Twice bekannt ist (früher bekannt als Pussy Island ), und Channing Tatum führt die Besetzung neben Naomi Ackie, Alia Shawkat und Adria Arjona an.

Blink Twice dreht sich um Tatums Tech-Milliardär Slater King, der eine Cocktail-Kellnerin namens Frida (Ackie) einlädt, sich ihm und seinen Freunden auf seiner Privatinsel anzuschließen, nur um seltsame Vorkommnisse und Ereignisse zu passieren.

Der Film soll bereits nächste Woche, am 23. August, in die Kinos kommen, und Sie können sich unten den zweiten und letzten Trailer für den Film ansehen, um einen Vorgeschmack darauf zu bekommen, was er bieten wird.