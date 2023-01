Channing Tatum könnte ein Ghost-Remake machen

HQ

Channing Tatum will die Fantasy-Romcom Ghost von 1990 neu verfilmen, in der ein ermordeter Patrick Swayze versucht, seinen Mörder mit Hilfe eines Hellsehers aufzuspüren.

"Wir haben die Rechte an Ghost", sagte Tatum gegenüber Vanity Fair. Dabei könnte Tatum auch Swayzes Rolle im Film spielen. Dies wird jedoch keine direkte Nachbildung von Ghost sein, da Tatum auch sagt, dass er "etwas anderes" machen möchte.

"Ich denke, es muss sich ein wenig ändern", sagte Tatum, obwohl er nicht erklärte, welche Teile des Films er ändern würde, wenn dieses Projekt zum Leben erweckt würde. Der ursprüngliche Ghost wurde für fünf Academy Awards nominiert und gewann zwei.

Es wird eine Weile dauern, bis wir etwas von diesem geplanten Ghost-Remake sehen, da Tatum derzeit auf die Veröffentlichung von Magic Mike: The Last Dance blickt, das seinen letzten Auftritt in dieser Rolle sehen wird.