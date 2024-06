Channing Tatum behauptet, dass es ein Drehbuch für 23 Jump Street gab und dass es das beste war, das er je gelesen hat

HQ

Es ist seltsam, dass wir nie einen dritten Teil in den neu gestarteten Jump Street -Filmen bekommen haben, da die Filmreihe von Channing Tatum und Jonah Hill in den Kinos gut lief und auch bei den Fans sehr beliebt war. Es gab eine Zeit lang Gerüchte, dass ein dritter Film in der Entwicklung sei und dass es eigentlich ein Crossover-Film mit Men in Black sein würde, aber es kam nie zustande, was viele glauben ließ, dass es sich nur um ein nicht mehr existierendes Gerücht handelte.

Das scheint jedoch nicht der Fall zu sein. Im Gespräch mit Comic Book behauptet Tatum, dass es ein Drehbuch für diesen dritten Crossover-Film gab und dass es das Beste war, das er je für einen dritten Film gelesen hat.

"Es gibt ein Projekt, das geschrieben wurde, und es ist immer noch das beste Drehbuch, das ich je für einen dritten Film gelesen habe."

Glücklicherweise war Fly Me to the Moon -Co-Star Scarlett Johansson zur Stelle, um zu fragen, was passiert ist, worauf Tatum antwortete: "Es ist einfach eine Menge Bürokratie, irgendwie übertriebenes Zeug. Es ist wirklich schwer, es zu schaffen, und wir haben versucht, es zu schaffen."

Obwohl es unwahrscheinlich erscheint, dass wir den Film sehen werden, gibt er uns einen Hoffnungsschimmer, dass er eines Tages grünes Licht bekommen wird.