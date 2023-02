Chainsawesome Games wird heruntergefahren

HQ

Du hast wahrscheinlich noch nie von Chainsawesome Games gehört, es sei denn, du stehst wirklich auf lokalen Multiplayer und kennst deine Indies. Sie machten den riesigen Hit Knight Squad, bei dem bis zu acht Spieler (sorry, Ritter) in verschiedenen Events gegeneinander antreten sollten.

Später folgte Knight Squad 2, was auch wirklich gut war, aber so ziemlich das gleiche mit verbesserten Produktionswerten. Ihr drittes Spiel war Aftercharge, das leider ein recht originelles Versprechen nicht einlösen konnte. Und jetzt ist die Sache zu Ende.

Auf dem Discord des Entwicklers erklären sie nun, dass sie gezwungen sind, ihr Studio zu schließen:

"Mit gebrochenem Herzen müssen wir verkünden, dass Chainsawesome Games geschlossen wird. Das Scheitern von Aftercharge und der durchschnittliche Erfolg von Knight Squad 2 haben uns finanziell und emotional zu sehr unter Druck gesetzt und unser neuer Prototyp hat unsere Erwartungen nicht erfüllt. Wir kamen zu dem Schluss, dass es Zeit war, weiterzumachen und uns zu verabschieden.

Wir möchten uns bei allen in dieser Community für Ihre Unterstützung in all den Jahren bedanken. Du hast uns die Motivation gegeben, innovative neue Spiele zu entwickeln und unsere Grenzen zu verschieben. Wir werden uns immer an den Spaß erinnern, den wir hatten, als wir Aftercharge mit eurer Hilfe entwickelt haben und als wir während der Playtest-Sessions alle zusammen gespielt haben. Ohne dich hätten wir es nicht so weit geschafft und wir werden für immer dankbar sein für dein Engagement für unser Studio.

Wir werden euch alle vermissen."

Bisher ist Knight Squad 2 noch in allen digitalen Stores verfügbar (PC, PlayStation, Switch und Xbox), aber wenn Indies geschlossen wird, werden selbst veröffentlichte Spiele manchmal entfernt. Wenn Sie auf lokalen Multiplayer stehen (bei vier Spielern ist es großartig, mit mehr ist es absolut brillant), stellen Sie sicher, dass Sie dies bekommen, bevor es für immer verschwinden könnte - und danke Chainsawesome Games für all das Lachen und den Spaß.