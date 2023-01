[CES 2023] OWO Ärmel gewinnen Innovationspreis

HQ

Während unserer Berichterstattung über die Consumer Electronics Show (CES) in Las Vegas konnten wir nicht umhin, die Auszeichnung hervorzuheben, die (zum zweiten Mal in Folge) das in Málaga ansässige Unternehmen OWO erhalten hat, Schöpfer der gleichnamigen haptischen Jacke, die den Boden als unverzichtbare Ergänzung für die Entwicklung des Eintauchens in die virtuelle Realität in den kommenden Jahren markiert. Wenn der Preis 2022 an die OWO Skin ging (die Jacke, die bereits seit Oktober bestellt werden kann und bald vertrieben wird), ging der Preis für Innovation in diesem Jahr an das OWO Sleeves Accessoire.

Mit diesem eigenständigen Add-on können Sie alle Bewegungsempfindungen im Spiel erhalten, wie die Bewegung von Schwertern, die Ausrichtung von Waffen oder das Werfen einer Angelrute, um nur einige Beispiele zu nennen.

Wenn Sie mehr über diese Verschmelzung von Weberei und virtueller Realität erfahren möchten, können Sie einen Blick auf unser letztes Interview mit José Fuertes werfen.