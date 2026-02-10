CEO von Embark Studios: "Wir haben zwei neue Spiele in Entwicklung"

HQ

Patrick Söderlund und seine Embark Studios hatten ein phänomenales Jahr 2025, wobei ARC Raiders ein großer Erfolg wurde und es nicht nur schaffte, einen vorübergehenden Trend zu machen, sondern auch eine große Community zu halten.

Das hat dem Studio natürlich eine stabile finanzielle Grundlage gegeben, und in einem Interview mit IGN gibt er zu, dass Embark "lange von dem Geld leben kann, das ARC Raiders generiert hat, und das bietet finanzielle Sicherheit und Beschäftigungsstabilität für die Menschen, die dort arbeiten." Das hat auch Chancen für die Zukunft eröffnet, und Söderlund enthüllt, dass sie derzeit an nicht weniger als zwei neuen Projekten arbeiten:

"Wir bauen unser Studio aus, wir stellen Leute ein, wir wollen mehr von ARC Raiders bauen, wir wollen mehr von The Finals bauen. Wir haben außerdem zwei neue Spiele in Entwicklung, die wir hoffentlich eines Tages fertigstellen wollen."

Wir freuen uns natürlich darauf, zu sehen, was diese Spiele sein könnten, aber nicht das ganze Geld wird dorthin fließen. Die Mitarbeiter, die bei der Erstellung von ARC Raiders mitgewirkt haben, bekommen ihren gerechten Anteil:

"Offensichtlich können wir hoffentlich wettbewerbsfähige Gehälter haben, gute Boni für die Menschen, die all diese harte Arbeit geleistet haben und angemessen versorgt werden sollten."

Obwohl Mehrspieler-Titel in irgendeiner Form am wahrscheinlichsten sind, könnte es natürlich sein, dass sie an etwas völlig anderem arbeiten. Was für ein Spiel erhoffen Sie, dass Embark als Nächstes antreten wird?