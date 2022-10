CEO von CD Projekt Red, Marcin Iwiński, tritt zurück

HQ

The Witcher and Cyberpunk 2077 studio CD Projekt Red bekommt einen neuen CEO. Marcin Iwiński ist einer der Gründer des Unternehmens und seit fast 30 Jahren Mitgeschäftsführer. Er verlässt jetzt seine Position, aber er verlässt das Unternehmen nicht.

In einer Nachricht auf Twitter teilt Marcin Iwiński mit, dass er zurücktritt, aber Großaktionär bleibt und den gesamten Vorstand unterstützen will. Er bleibt auch bei der Entwicklung von Videospielen in Verbindung. Iwiński bleibt bis Ende 2022 in seiner alten Position.

Es scheint, dass Iwińskis nächster Auftrag noch nicht vollständig bekannt ist oder zumindest noch nicht angekündigt wurde.