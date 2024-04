CEO von Arrowhead Game Studios schießt beliebtes Feature für Helldivers II ab

HQ

Helldivers II Popularität ist für Arrowhead Game Studios enorm. Es hat den Entwickler auf die Landkarte gebracht und ihn in den Vordergrund der Gaming-Diskussionen über Multiplayer-Titel und die Frage, was Live-Service sein sollte, gebracht.

Diese Popularität hat jedoch auch dazu geführt, dass es tonnenweise Leute gibt, die den CEO von Arrowhead, Johan Pilestedt, jeden Tag nach neuen Funktionen fragen. Ein solcher Wunsch ist eine Transmog-Option, mit der ihr eure Rüstung so aussehen lassen könnt, wie ihr wollt, während ihr den Vorteil eines anderen Sets erhaltet.

Als Antwort auf eine Anfrage auf Twitter/X lehnt Pilestedt die Idee jedoch ab. "Wir machen keine Transmogrifikation. Es macht keinen Sinn - Ausrüstung sieht anders aus, weil sie andere Effekte hat. Das eine gegen das andere zu tauschen, ist wie ein Apfel, der nach Speck schmeckt oder umgekehrt", schrieb er.

Einige haben Pilestedt in dieser Hinsicht widersprochen und gesagt, dass es in Helldivers II sowieso schwer zu sagen ist, was die Leute tragen, und daher ist die Rüstung kein guter Indikator für ihre Buffs. Was denkst du? Sollte ein Transmog-Feature auf Helldivers II kommen?