CD Projekt Red wollte der Hauptgeschichte keine Erweiterung folgen lassen

HQ

Cyberpunk 2077s Erweiterung Phantom Liberty bietet Fans eine großartige zusätzliche Geschichte, mit Idris Elba, einem neuen Gebiet zum Erkunden und mehr, aber es stört weder die Ereignisse der Hauptquest, noch findet es kanonisch nach dem Ende des Spiels statt.

Im Gespräch mit PC Gamer erklärte Narrative Director Igor Sarzyński die Gründe dafür. "Wir haben ein paar andere Szenarien in Betracht gezogen", sagte er. "Aber keines davon war eine Fortsetzung der Hauptgeschichte des Spiels. Die Enden sind zu unterschiedlich, als dass ein einziger Handlungsstrang für alle Sinn ergeben könnte – und man möchte sich nicht für eines entscheiden und die Entscheidungen anderer Leute ungültig machen.""Die Enden sind so geschrieben, wie wir sie wollten – was die Spieler mit einem unguten Gefühl zurücklässt, sie zum Nachdenken zwingt und keine klaren Antworten gibt", so Sarzyński weiter. "Sie bleiben bei dir. Sie müssen nicht verwässert werden. Manchmal ist weniger mehr."

Das Spiel fügt ein weiteres potenzielles Ende hinzu, wenn man es verfolgen möchte, aber es hat einen hohen Preis. Wieder einmal schien es, als wolle CD Projekt Red kein gutes und schlechtes Ende haben. Vielmehr wollte es, dass man mit einem gemischten Gefühl zurückbleibt, wenn der Abspann läuft.