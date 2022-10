CD Projekt Red feiert sein 20-jähriges Jubiläum und lädt zu einem großen The Witcher 3 Konzert ein

HQ

Obwohl CD Projekt 1994 als Einkaufs- und Vertriebsgesellschaft für Spiele in Polen gegründet wurde, startete der für die Entwicklung von Originaltiteln verantwortliche Teil CD Projekt Red erst 2002 und feiert in diesem Jahr das Jubiläum. Der größte Erfolg von CD Projekt Red ist nun Cyberpunk 2077, nach einem langsamen Start, um es gelinde auszudrücken, aber lange Zeit saßen natürlich The Witcher-Serien und insbesondere The Witcher 3: Wild Hunt auf dem Thron. Deshalb feiern sie auch das große 2:0 mit einem Witcher-Konzert.

Es wird in den kommenden Tagen in Lucca, Italien, stattfinden, also vielleicht, wenn Sie noch etwas Urlaubszeit haben und Lust auf einen kleinen Wochenendausflug in die schöne Toskana für Chianti, Bruschetta und ein Symphonieorchester haben, ist dies einen Blick wert. In diesem Fall ist es das Lucca Comics and Games Festival und es gibt noch Tickets.

Diejenigen, die gehen, werden Musik vom Fiesole's Orchestra Giovanile Italiana genießen, begleitet von Percival Schuttenbach, oder Pervcival, einer polnischen Folk/Metal-Band, die die meisten Songs für das Spiel geschrieben hat. Dirigent ist Eimear Noone, ein bekannter Name in der Branche und Komponist von Musik für Spiele wie The Legend of Zelda und World of Warcraft. Also ein italienisches Orchester und eine polnische Metal-Band. Viel mehr Witcher geht es nicht.

The Witcher 3: Wild Hunt - Music from the Continent läuft vom 28. Oktober bis 1. November.