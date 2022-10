CD Projekt beabsichtigt, die nächste The Witcher-Trilogie innerhalb von sechs Jahren zu veröffentlichen

HQ

Im Rahmen des gestrigen Strategietreffens von CD Projekt skizzierte das polnische Spieleunternehmen seine Pläne für die Zukunft des The Witcher-Universums. Als Teil dieser Entwicklung haben wir einen Einblick in das bekommen, was als nächstes mit der kommenden Trilogie von Singleplayer-Open-World-RPGs kommt, und in diesem Sinne wird uns gesagt, dass das erste Spiel als Project Polaris bekannt sein wird und dass, wann immer es ankommt, die folgenden beiden Spiele innerhalb von sechs Jahren debütieren werden.

Ansonsten wird darauf hingewiesen, dass die aktuelle Phase des Projekts die Vorproduktion ist und dass 150+ Entwickler bei CD Projekt Red bereits angeschlossen sind und an den Spielen arbeiten.

Aber das waren nicht alle Neuigkeiten von The Witcher, da auch angekündigt wurde, dass Project Sirius eine Multiplayer-Version der Welt von The Witcher anbieten wird und dass dieses Spiel vom Entwickler The Molasses Flood kommen wird, der von CDPR in ihren Bemühungen unterstützt wird.

Und zu guter Letzt, wenn all dies nicht genug war, um begeistert zu sein, wird Project Canis Major ein weiteres Singleplayer-Open-World-RPG sein, das in der Welt von The Witcher spielt und von einem Drittanbieter-Team aus ehemaligen Witcher-Veteranen erstellt wird.

Es gab noch kein Wort über die Veröffentlichungstermine für eines dieser The Witcher-Projekte.