CD Projekt arbeitet nach dem Erfolg von Cyberpunk: Edgerunners bereits an weiteren TV-Projekten

Während wir immer noch das Ende von Cyberpunk: Edgerunners verdauen, ist die Zeichentrickserie zum beliebtesten TV-Produkt unter den IPs des Studios geworden (besonders jetzt, da Henry Cavill zum Ende der dritten Staffel der Live-Action-Serie The Witcher als Geralt zurücktritt und an Liam Hemsworth übergibt).

In der Tat war die Rezeption so groß, dass der Vizepräsident des Unternehmens, Michał Nowakowski, im letzten Quartalsbericht an die Aktionäre (danke, VGC) Folgendes darüber sagte, ob es eine zweite Staffel der Serie geben würde oder ob sie bereits andere Projekte im Sinn hatten:

"Wir können keine konkreten Pläne für eine zweite Staffel von Edgerunners oder irgendetwas anderes bestätigen." Aber er fügt hinzu: "Wir freuen uns darauf, mehr Dinge im transmedialen Bereich zu tun, d.h. in linearer visueller Animation oder Live-Action, und diese Pläne haben sich nicht geändert, also wenn wir bereit sind, können Sie erwarten, mehr Ankündigungen an dieser Front von uns zu sehen.

Starke Verkäufe von Cyberpunk 2077 (von denen ein Großteil auf den Erfolg der Serie zurückzuführen war) steigerten die Finanzergebnisse von CD Projekt im dritten Quartal, gab das Unternehmen am Montag bekannt. Es bleibt abzuwarten, ob wir in Night City neue Geschichten bekommen oder stattdessen tiefer in die Geschichten des The Witcher-Universums eintauchen.