Catherine: Full Body kooperativ auf einer Switch spielbar

Koch Media hat sich letzte Woche bei uns gemeldet, um an den Vorverkaufsstart von Catherine: Full Body auf der Nintendo Switch zu erinnern. Das erweiterte Abenteuer wird am 7. Juli auf dem Hybriden erscheinen und drei exklusive Synchronstimmen aus der Persona-Reihe enthalten. Die Switch-Version wird zudem kooperativ an einer Konsole spielbar sein, was mit den kleinen Joy-Cons und den bekannten Kameraproblemen eine unglaublich fummelige Angelegenheit werden dürfte. Da das Game 13 verschiedene Enden bietet, lässt sich die Geschichte aber bestimmt noch ein weiteres Mal durchspielen. Wenn euch das Game interessiert, lest euch vielleicht zuerst unsere Kritik der PS4-Version durch.

You're watching Werben