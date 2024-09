HQ

Ich liebe Spielesammlungen und Wiederveröffentlichungen. Auch wenn ich schon unzählige Male verschiedene Abenteuer gespielt habe, schätze ich es, eine Serie an einem Ort zu haben, und ich mag auch, wie ältere Titel für neuere Spieler wieder zum Leben erweckt werden, die bei ihrer ersten Veröffentlichung noch nicht dabei waren. Aus diesem Grund habe ich jedes Mal lautstark gejubelt, wenn Konami alte Klassiker entstaubt und angefangen hat, sie gebündelt statt einzeln zu verkaufen. Als großer Castlevania-Nerd habe ich besonders die Sammlungen über Dracula und seinen ständigen Kampf mit der Belmont-Familie geschätzt, und jetzt ist es Zeit für eine weitere Runde, da Castlevania Dominus Collection kürzlich für Nintendo Switch, PC, PlayStation und Xbox veröffentlicht wurde.

Mehr Castlevania für die Leute!

In dieser Sammlung von Titeln finden wir drei Nintendo DS-Spiele, die alle auch heute noch einen unglaublich hohen Standard in Bezug auf die Spielbarkeit haben. Castlevania: Dawn of Sorrow ist vielleicht das am meisten geschätzte Abenteuer in der Sammlung und auch dasjenige, das insgesamt die besten Bewertungen erhalten hat, aber Portrait of Ruin und Order of Ecclesia können auch mit ihrem großen Bruder mithalten und bieten nach heutigen Maßstäben Top-Unterhaltung. Persönlich würde ich wahrscheinlich sagen, dass Portrait of Ruin das Beste des Trios ist (obwohl ich weiß, dass es vielleicht an Nostalgie liegt), da ich die Vielfalt der Umgebungen sowie die Möglichkeit mag, sowohl den harten Jonathan als auch die Zauberin Charlotte zu spielen.

Werbung:

Wenn Sie einen Touchscreen verwenden möchten, müssen Sie auf einer Nintendo Switch spielen.

Die Portierung jedes Spiels ist gut gelungen und die Art und Weise, wie sie die beiden Bildschirme der DS-Hardware so verändert haben, dass sie mit dem Handheld-Modus der Nintendo Switch (oder auf einem großen Bildschirm) funktionieren, ist nahezu makellos. Du kannst jetzt am rechten Bildschirmrand schnelle Informationen zu allem abrufen, von Karten bis hin zu Charakteren, und du kannst sogar an einem Setup basteln, das deinen Bedürfnissen entspricht. Die Bewegungssteuerung der Originale wurde ebenfalls auf unterschiedliche Weise integriert, da Sie entweder die Touch-Funktion der Nintendo Switch verwenden können, um verschiedene Muster mit Ihren Fingern zu malen, oder neue Kombinationen eingeben können, wenn Sie traditioneller sein oder in einem anderen Format spielen möchten.

Portrait of Ruin ist ein unterschätztes Juwel.

Darüber hinaus kommen die Spiele mit ein paar neuen und geschätzten Funktionen. Eine davon ist die Möglichkeit, schnell zu speichern, und es gibt auch eine Rückspuloption für diejenigen, die bei den härtesten Herausforderungen ein wenig zusätzliche Hilfe benötigen. Das Paket enthält außerdem eine Galerie mit Konzeptzeichnungen aus der Entwicklung der Spiele und den Soundtrack zu jedem Titel.

Werbung:

Aber das ist noch nicht alles. Neben dem Trio der DS-Abenteuer enthält das Dominus Collection auch das Arcade-Spiel Haunted Castle und ein Remake desselben Spiels. Das Original stammt aus dem Jahr 1987, und um ehrlich zu sein, ist es nicht das spaßigste Spiel in der Nachfolgeserie und es wird von vielen archaischen Designentscheidungen geplagt. Die überarbeitete Version Castlevania Haunted House Revisited behebt die meisten Probleme, und was ursprünglich ein staubiges Relikt der Vergangenheit war, ist nun zu einem Abenteuer geworden, das ohne Schande neben Spielen wie Super Castlevania bestehen kann.

Die neue Version von Haunted House macht das Spiel zum Vergnügen.

Der wichtigste Grund, sich das Castlevania Dominus Collection zu holen (abgesehen von der herausragenden Metroidvania-Unterhaltung) ist jedoch letztendlich der Preis. Denn wenn man jeden DS-Titel einzeln, bei einem Händler oder über eine Auktion kaufen würde, müsste man viel Geld ausgeben. Das Retro Games Store zum Beispiel verkauft Dawn of Sorrow für bis zu 180 $, und obwohl es günstigere Alternativen auf Tradera und Blocket gibt, können Sie mindestens 50 bis 100 $ pro Spiel erwarten, und das ist, wenn Sie Glück haben und es schaffen, ein gutes Geschäft zu machen. Das Dominus Collection kostet jedoch nur etwa 25 US-Dollar, und das ist ein gutes Geschäft im Gegensatz zu dem, wie es noch vor ein paar Wochen aussah, bevor diese offizielle Alternative Realität wurde.

Wenn du Metroidvania im Allgemeinen und Castlevania im Besonderen magst, ist dies ein Paket, das du einfach nicht verpassen darfst. Der Nintendo DS lieferte zwischen 2005 und 2008 drei fantastische Castlevania-Titel, und es ist unglaublich befriedigend, sie alle bekommen zu können, ohne auf die Altersvorsorge zurückgreifen oder die alte DS-Konsole vom Dachboden holen zu müssen. Am Ende macht Castlevania Dominus Collection die meisten Dinge richtig, und es ist schwer, mehr für den Preis zu verlangen, den es kostet.