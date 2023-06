HQ

Niemand wird die Tatsache leugnen, dass Pokémon für Spiele und Unterhaltung absolut revolutionär war. Die Idee, sich auf ein großes Abenteuer in einer wunderbaren Welt zu begeben, die von mächtigen und einzigartigen Kreaturen bevölkert ist, die du fangen, trainieren und mit denen du dich anfreunden kannst, ist etwas, das wir seitdem auf viele verschiedene Arten erforscht haben. Während Pokémon zum größten Teil der Goldstandard für diese Art des Gameplays geblieben ist, hat das Taschenmonster-Franchise in den letzten Jahren darum gekämpft, auf wirklich sinnvolle Weise innovativ zu sein, und jetzt fangen alternative Versionen an, aufzuholen und sogar das zu überholen, was Game Freak herausbringt. Für Bytten Studios' Cassette Beasts ist genau dies der Fall.

Auf den ersten Blick sieht Cassette Beasts wie ein Pokémon-Klon aus. Eine Pixelwelt mit Sprite-Charakteren, eine Sammlung ungewöhnlicher Kreaturen mit elementaren Typisierungen, Fangmechaniken, RPG-Funktionen und Level-Suiten, sogar die Benutzeroberfläche sieht aus wie einer von Game Freak's-Titeln. Aus der Perspektive der Individualität gehört Cassette Beasts in die gleiche Kategorie wie Coromon und die anderen Monsterfangtitel, die ihre gesamte Existenz der von Pokémon zuschreiben können. Wenn du jedoch anfängst, unter die Haube zu schauen, kommt Cassette Beasts zur Geltung und zeigt, dass Bytten Studios die notwendigen Schritte versteht, die unternommen werden müssen, um die Pokémon-Formel auf eine Weise zu iterieren und weiterzuentwickeln, die Game Freak zu missverstehen scheint.

Die Cassette Beasts'-Welt von New Wirral ist zwar nicht so groß wie die Regionen in der Pokémon-Welt, aber die Open-World-Natur bedeutet, dass du Kreaturen und Geheimnisse aus eigenem Antrieb erkunden und jagen kannst, ohne an Korridore zwischen Großstädten gebunden zu sein. Ja, Pokémon Scarlet/Violet hat diese lineare Natur auch richtig abgelegt, aber Cassette Beasts nähert sich ihr auf eine überzeugendere Art und Weise, da die Queststruktur, das Lösen von Umgebungsrätseln und die Erkundung alle auf eine Weise präsentiert werden, die ein wenig Problemlösung für den Spieler erfordert. Anders als in der Paldea-Region, wo dir genaue Punkte auf einer Karte angezeigt werden, um die nächste Stufe einer Quest zu finden, erhältst du in Cassette Beasts ein ungefähres Gebiet und musst dann die Einzelheiten herausfinden, wenn du diesen Ort erreichst. Musst du ein kleines Rätsel lösen, um ein verstecktes Geheimnis zu lüften, um voranzukommen? Gibt es einen NPC, den du finden musst? In diesem Spiel gibt es nur sehr begrenztes Händchenhalten, und das wirkt wirklich Wunder, um die immersiven Qualitäten, die es bietet, zu verdoppeln.

Das Questdesign ist so strukturiert, dass du mit NPCs sprechen, Gebäude betreten, Geheimnisse finden, Gerüchten zuhören und vieles mehr musst, um die nächsten großen Story-Beats zusammenzusetzen und herauszufinden, anstatt in einem vorhersehbaren und fast kreisförmigen Muster durch die Welt zu wandern. Auf diese Weise erhält die Welt viel zusätzliche Tiefe, da man nie wirklich weiß, ob man alles erkundet hat, was ein Gebiet zu bieten hat, oder ob eine zusätzliche Quest einen an einen unerwarteten Ort führt.

Dann kommen die Kreaturen. Während die Vielfalt und die Designs cool sind, lässt sich nicht leugnen, dass die Designs stark von der Art und Weise inspiriert wurden, wie Pokémon Umweltqualitäten und Ästhetik mit echten Tieren in Einklang bringt. Aber es sind nicht die eigentlichen Kreaturen, bei denen Cassette Beasts wieder einmal seine Muskeln spielen lässt, es sind die Kampfmechaniken. Es gibt immer noch die elementaren Typisierungen, die es zu berücksichtigen gilt, und wie ein Typ mehr oder weniger effektiv ist als ein anderer, aber jetzt musst du auch Fähigkeitspunkte verwalten, die bestimmen, welche Züge du in einem Zug ausführen kannst. Es bringt ein zusätzliches Maß an Strategie in ein ansonsten sehr vertrautes und ähnliches Strategiesystem und versucht dann, es mit einer ganzen Reihe von Buffing- und Debuffing-Fähigkeiten und -Moves und sogar der Fuse-Mechanik weiter auszubauen, die es Ihnen ermöglicht, buchstäblich zwei beliebige Bestien zu einem mächtigeren Spezial zu kombinieren. Verschmelzen funktioniert, weil Cassette Beasts immer mit einem Gefährten gespielt wird, mit dem du dich verbinden und mit dem du wachsen kannst, um beim Verschmelzen eine mächtigere Verbindung herzustellen. Wie du dich vielleicht schon gefragt hast, sind Kämpfe in Cassette Beasts immer mindestens 2v2, wobei dies sogar im lokalen Koop-Modus funktioniert.

Die komplexere Natur von Cassette Beasts ist größtenteils seine größte Stärke, aber ich werde nicht leugnen, dass es Zeiten gibt, in denen es von besseren Erklärungen profitieren könnte. Viele der neuen Informationen, wie z. B. die Funktionsweise von Fang- und Fangraten, werden nur in einer kurzen Zusammenfassung während der frühen Tutorial-Phasen des Spiels erklärt, wenn sie also nicht sofort einsinken, sobald Sie diesen Teil des Textes gelesen haben, wird von Ihnen im Grunde erwartet, dass Sie es durch Versuch und Irrtum herausfinden. Und das Gleiche gilt für das Questdesign, die Heilung und die verschiedenen Typisierungen und so weiter. Etwas Ähnliches wie die Trainer's School in Pokémon wäre eine große Bereicherung für neue Spieler gewesen, die die Grundlagen erlernen und perfektionieren möchten.

Ich hatte noch nicht die Gelegenheit, Cassette Beasts auf PC oder Xbox zu spielen, aber ich werde sagen, dass die Switch-Version des Spiels im Moment einige Dämonen hat. Die Leistung ist sehr abgehackt mit sehr flüssigen Bildraten und häufigem Einfrieren, was frustrierend ist. Ich bin auf keine nennenswerten Fehler gestoßen, aber die tatsächliche Rohleistung ist in ihrer aktuellen Form ein Problem.

Abgesehen von den Switch Leistungsproblemen und dem Mangel an detaillierten Erklärungen ist Cassette Beasts ein Beispiel dafür, was ein reiferes und schwierigeres Pokémon sein könnte. Die neuen Ergänzungen zu Kampf, Erkundung und Questdesign machen die Welt spannend zu erkunden, und die Kombination aus Sprite und Pixel zeigt, dass es in diesem Kunststil immer noch viel Potenzial für das Fangen von Monstern gibt. Game Freak hat im Laufe der Jahre viel Gutes mit Pokémon getan, aber sie könnten ein oder zwei Dinge lernen, wenn sie sich die neuesten Arbeiten von Bytten Studios' ansehen.