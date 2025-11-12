Carolina Royal Ravens geben Team für die Call of Duty League 2026 bekannt

HQ

Während wir der Rückkehr des Call of Duty League im Dezember 2025 (und der Veröffentlichung von Call of Duty: Black Ops 7 in nur zwei Tagen!) immer näher kommen, sehen wir, dass immer mehr Teams ihre Kader für die kommende Saison bestätigen. Zu diesem Zweck hat der Carolina Royal Ravens jetzt die Leute enthüllt, die in der nächsten Saison ihr charakteristisches Blau tragen werden.

Im Kader steht ein wiederkehrender Star, denn Austin "SlasheR" Liddicoat behält seinen Platz im Team, aber er wird die einzige Person sein, die dies tut. Es wurde enthüllt, dass Dillon "Wrecks" Slotter aus dem Team entlassen wurde, um Platz für die drei neuen Stars Jay "Craze" Mallhi, Logan "Lurqxx" und Dylan "Nero" Koch zu schaffen.

Die Royal Ravens wird eine der ersten Mannschaften sein, die in der Saison 2026 gegeneinander antreten, denn während OpTic Texas ihre Meisterschaftsverteidigung mit dem ersten Spiel der Riyadh Falcons beginnt, werden im zweiten Spiel der Saison die Royal Ravens gegen die Boston Breach antreten.

Was glauben Sie, wie sich diese Iteration des Royal Ravens schlagen wird?