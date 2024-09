HQ

Alles an Caravan SandWitch scheint auf Erfolgskurs zu sein. Nicht nur das subtile Wortspiel im Namen des Spiels wirkt nicht kitschig, sondern auch die Mischung aus Erkundung, Geschichtenerzählen und der Metroidvania-typischen Gameplay-Schleife schafft ein starkes Gefühl der Entdeckung, das für den Unterhaltungswert des Spiels entscheidend ist. Zudem gelingt es dem Spiel, eine klassische, aber gut funktionierende Geschichte zu erzählen.

Ist "fast" an sich schon eine Qualität? Nun, das ist die große Frage, aber es ist leicht, den Ehrgeiz der Entwickler Plane Toast und ihr Bedürfnis, sich auf die Breite des Erlebnisses zu konzentrieren, zu schätzen. Es bringt sie einen Teil des Weges, sogar bis zu einer Empfehlung von mir, aber das knappe Verpassen der Ziellinie ist leider ein wiederkehrendes Thema.

Du bist Sauge auf dem Weg zurück zu seinem Heimatplaneten Cigalo, der nach dem Ausstieg aus einem globalen Unternehmenskonsortium schwere Zeiten durchgemacht hat. Die Forschung hat Teile des Planeten unbewohnbar gemacht, während der Mangel an Investitionen die verbliebenen Bewohner dazu veranlasst hat, umzusiedeln. Sauge dachte, ihre Schwester sei vor einigen Jahren unter mysteriösen Umständen ums Leben gekommen, doch plötzlich sendet ihr Raumschiff ein Signal von der Oberfläche von Cigalo aus und Sauge, die in eine große Weltraumstadt gezogen ist, ist gezwungen, sich ihrer Vergangenheit zu stellen und herauszufinden, ob ihre Schwester doch noch am Leben ist.

Werbung:

So beginnt Caravan SandWitch, und es ist ein ausgezeichnetes Setup, daran besteht kein Zweifel. Sauges allmähliche Wiedereingliederung in ihre kleine Gemeinschaft verläuft nahtlos und wird mit relativer Anmut erzählt, obwohl das Spiel nach Sprachausgabe schreit. Cigalo hat einen provenzalischen Geschmack, der sowohl das Dorf, aus dem sie stammt, als auch die Welt, die sie zu Fuß und mit dem Auto erkunden muss (dazu später mehr), absolut gut konstruiert macht, bis zum Rand gefüllt mit einzigartiger Ikonografie und sprudelnder Identität. Es ist eine klassische Postapokalypse, aber mit einer ziemlich entscheidenden, hoffnungsvollen Wendung. Ja, das ganze Geld ist weg, aber was übrig geblieben ist, sind die Einheimischen, die eine positive Einstellung zum Leben haben.

Die Erzählung des Spiels ist das erste "fast", denn auch wenn alles hoffnungsvoll und interessant bleibt, fehlen entscheidende Versatzstücke, wegweisende Ereignisse, die Sauges Verständnis für die Welt um sie und sich herum vorantreiben. Plane Toast versucht es mehrmals, aber das Spiel ist ein wenig zu starr in seiner Struktur, als dass etwas Substanzielleres passieren könnte. Stattdessen ist am Ende alles subtil, was das Spiel besonders geeignet für Entspannung macht, für eine andere Handlungsstruktur, und es funktioniert, aber es ist eine Schande, dass das Spiel nie wirklich in Gang kommt und bedeutende Einsätze für Sauge und ihre Freunde und Familie etabliert.

Die Struktur ist ein weiteres "fast". Caravan SandWitch bietet eine offene Welt, die bis zum Rand mit verfallenen Ruinen, alten Produktionsstätten und sandigen Fabriken gefüllt ist. Es liegt an dir, Computerteile und Komponenten zu sammeln, mit denen du dein Auto aufrüstest, während du nach und nach deine Charaktergalerie erweiterst und wichtige Geheimnisse lüftest. Das hört sich alles sehr gut an, und die Welt zu erkunden, um Komponenten zu sammeln, ist taktil, praktisch und bodenständig genug, um sich geradezu brillant anzufühlen. Sich in das charmante Nichts von Cigalo zu begeben, um eine stillgelegte Fabrik am Horizont zu entdecken, und dann schließlich mit viel mehr Ressourcen zu gehen, fühlt sich großartig an, und es ist kein Verlust, dass es keine Feinde oder ein Kampfsystem gibt. Das Problem ist die Struktur von Metroidvania, denn sobald du diese Fabrik erreicht hast, wirst du in 90 % der Fälle auf eine Reihe von Hindernissen stoßen, die dich dazu zwingen, später zurückzukehren, aber die Belohnungsschleife oder Karte des Spiels ist nicht stark genug, um unvergessliche Orientierungspunkte zu schaffen, die dich dazu bringen, zurückzukehren, sobald du mehr Fähigkeiten erlangt hast. Die Idee ist gut, Metroidvania kann unstrukturierten Spielerlebnissen im besten Fall genau das geben, Struktur. Aber wenn du vor allem nach Komponenten suchst und nicht nach Mechaniken, mit denen du zuordnen und dir leicht merken kannst, wo sich eine neue Fähigkeit bald öffnen wird, fällt sie auseinander. Um zum Ausgangspunkt zurückzukehren; Es funktioniert fast.

Werbung:

In Bezug auf die reine Physik und das Jump'n'Run ist Caravan SandWitch jedoch auf den Punkt gebracht, und es fühlt sich grundlegend fantastisch an, Sauge in der Third-Person-Perspektive zu steuern, zu springen und zu klettern und mit dieser enorm physischen und taktilen offenen Welt zu interagieren. Ebenso ist die Steuerung ihres Autos funktional und raffiniert, und selbst mit Mechaniken wie einem Enterhaken wird es nie krumm oder holprig. Es fehlt ein bisschen Individualisierung am Auto, vielleicht ala Pacific Drive, was eine stärkere Bindung zwischen Sauge und diesem Verkehrsmittel schafft, aber die Systeme, die unter der Motorhaube existieren, die Grundlagen, alles funktioniert wie beabsichtigt.

Und ebenso ist es schwer, am Aussehen etwas auszusetzen. Caravan SandWitch ist ausgesprochen schön anzusehen, die meiste Zeit, mit einem schönen Celshaded-Ton, der jedem Ausblick, jeder Figur gut... Zeichen. Es ist wunderschön anzusehen, das ist es wirklich, aber das Spiel stößt auch auf das Problem, das mit einer von der Wüste inspirierten Postapokalypse einhergeht - es gibt eine Menge Sand und Staub, und obwohl Plane Toast einen guten Kampf leistet und die Welt in relativ erkennbare Wahrzeichen unterteilt hat, wird alles ein bisschen zu ähnlich. Schön, aber anonym. Fast geschafft. Und wieder.

Auch hier hört es sich so an, als ob Caravan SandWitch in einer Reihe von Schlüsselbereichen versagt, aber das ist wirklich die Halbwahrheit. Dies ist eine verdammt gute Leistung von einem relativ ungetesteten Studio, und obwohl das Studio chronisch nahe dran ist, viele seiner Ambitionen hier zu verwirklichen, ist es leicht zu lieben und auch ziemlich einfach zu empfehlen. Sie haben den Weg für etwas viel Besseres in der Zukunft geebnet, das ist sicher.