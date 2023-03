Capcom wird nächste Woche weitere Neuigkeiten im Spotlight-Stream veröffentlichen

HQ

Capcom hat sicherlich einige mit Spannung erwartete Titel in diesem Jahr, aber das japanische Unternehmen könnte sogar ein paar zusätzliche Asse im Ärmel haben.

Ich sage das, weil es angekündigt hat, dass ein neuer Capcom Spotlight-Stream am 9. März um 22.30 Uhr GMT / 23.30 Uhr MEZ beginnen wird. Der Stream wird ungefähr 26 Minuten dauern und mindestens neue Blicke auf Resident Evil 4 (wahrscheinlich Neuigkeiten über die Demo), Mega Man Battle Network: Legacy Collection, Monster Hunter Rise's Sunbreak-Erweiterung auf PlayStation und Xbox, Exoprimal und Ghost Trick Phantom Detective enthalten. Das könnte Raum für ein oder zwei Überraschungen lassen, also bekommen wir vielleicht auch Neuigkeiten über Dragon's Dogma 2, Pragmata oder Street Fighter 6? Wir werden am Donnerstag sehen.