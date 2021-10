Capcom will den PC zur eigenen Hauptplattform machen

HQ

Capcom ist traditionell ein Unterstützer der Konsolen, doch inzwischen schifft das Unternehmen immer mehr Spiele auf dem Computer aus. In Zukunft scheint sich dieser Fokus weiter zu verlagern, sagt zumindest der Chief Operating Officer Haruhiro Tsujimoto. In einem Interview mit der japanischen Zeitung Nikkei erklärt der Manager, dass das Unternehmen seinen Absatz von PC-Spielen weiter steigern will. Bis Ende nächsten Jahres soll die Hälfte des weltweiten Umsatzes von Capcom aus dem PC-Markt stammen:

„Wir werden unser Geschäft mit dedizierten Spielekonsolen, das bisher [unser vorrangiges Geschäftsmodell] war, ausbauen, aber der PC wird in Zukunft unser [Hauptanliegen] sein. Im nächsten oder übernächsten Jahr wollen wir das Verhältnis zwischen den Verkäufen auf PC und dedizierten Konsolen einander angleichen. Wir haben kürzlich erklärt, dass wir den PC zu unserer Hauptplattform machen werden und auf der diesjährigen Tokyo Game Show haben wir uns darauf konzentriert, die PC-Version von Monster Hunter Rise vorzustellen. Ich denke die Leute werden eine Veränderung unseres Ansatzes erleben können."

Quelle und danke für die Übersetzung: Takashi Mochizuki.