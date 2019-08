Capcom lässt Resident-Evil-Fans unangekündigtes Spiel ausprobieren

Capcom arbeitet derzeit an einem unangekündigten Projekt, von dem wir hier in Europa noch nichts wissen. Einige japanische Resident-Evil-Fans wurden kürzlich persönlich vom Studio kontaktiert, um sich dieses Produkt anzugucken. Versandt wurden die Nachrichten von Capcoms erster Division - das Team hinter der legendären Horrorserie und Devil May Cry. Anfang September sind die sogenannten "Resident-Evil-Botschafter" zum Entwickler geladen und dürfen Feedback geben. Bereits im Juni standen die Influencer mit dem Studio auf einem Fan-Treffen in Tokio in Kontakt, berichtet Biohaze.

Es wäre nicht verwunderlich, wenn auf dieser Veranstaltung das neue Resident Evil vorgestellt werden würde. Das Remake von Teil 2 zu Beginn des Jahres war ein großer Erfolg für das japanische Studio, auch Resident Evil 7: Biohazard im letzten Jahr kam gut bei den Fans an - obwohl und gerade weil die Formel der letzten Spiele über den Haufen geworfen wurde. Im Moment sind das aber alles nur Vermutungen.

