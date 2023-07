Capcom diskutiert über die Zukunft von nicht nummerierten Resident Evil-Spielen

HQ

Da das Remake von Resident Evil 4 jetzt verfügbar ist, haben sich viele gefragt, was als nächstes für Capcom kommen wird. Wird das japanische Unternehmen versuchen, Resident Evil 5 neu zu verfilmen (und wahrscheinlich das im Allgemeinen weniger gut aufgenommene zu überarbeiten), oder wird es sich stattdessen den nicht nummerierten Teilen der Horrorserie zuwenden? Viele haben gehofft, dass ein Remake von Code Veronica in Sicht sein würde, und dies ist etwas, das Capcom kürzlich in einer Fragerunde auf der Aktionärsversammlung erneut gefragt wurde.

Auf die konkrete Frage, ob Capcom nur die nummerierten Einträge in der Resident Evil-Serie neu auflegen wird, antwortete das japanische Unternehmen: "Wir führen Gespräche über die zukünftige Erweiterung dieser Serie, damit sie von einem breiten Publikum genossen werden kann."

Dies ist zwar weit davon entfernt, eine Bestätigung dafür zu sein, dass weitere Remakes auf dem Weg sind, aber es lässt die Tür für Remakes auf den nicht nummerierten Teilen der Resident Evil-Serie offen.