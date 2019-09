Capcom beginnt Produktion des nächsten Mega-Man-Spiels

Mega Man 11 erhielt positive Kritiken und die Verkaufszahlen scheinen ebenfalls okay gewesen zu sein. Das Interesse an der Marke ist also nach wie vor vorhanden, doch Capcom konzentriert sich eher auf die Neuveröffentlichung alte Spiele des Franchise - etwa in Form der kommenden Mega Man Zero/ZX Legacy Collection. Und wie sieht es mit der Zukunft der Serie aus? Die Arbeiten an einem nächsten Kapitel sollen bereits begonnen haben, bestätigt Produzent Kazuhiro Tsuchiya in einem Interview mit 4Gamer:

"Es gibt viele Titel, an denen ich persönlich arbeiten möchte, aber um ehrlich zu sein, das nächste zu entwickelnde Spiel ist bereits festgelegt. Ich möchte die spezifischen Details für den Moment noch verbergen. Bitte wartet, bis wir eine Ankündigung machen."

Er gibt auch an, dass es keine "Hauptserie" für Mega Man gibt. Welchen Serienzweig hättet ihr am liebsten als Inspiration für die Fortsetzung?