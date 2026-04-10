Call of Duty: Warzone Wettbewerb wird mit der Resurgence Series der Esports-Weltmeisterschaft ihren Höhepunkt erreichen

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Während viele Spiele die Esports-Weltmeisterschaft als Ort nutzen, um ein großes Turnier auszurichten, aber ansonsten ihr Hauptereignis für einen anderen Ort aufheben, nutzen einige Titel das saudische Festival als Ort für den größten Moment im Wettkampfkalender. Ein solches Beispiel hierfür ist das kompetitive Call of Duty: Warzone, das ab diesem Sommer endlich ein umfangreicheres internationales Event bekommt.

Bekannt als Call of Duty: Warzone Resurgence Series, gilt dies als das "Kronjuwel" des Wettkampfkalenders, da es die besten Teams aus aller Welt zu einem Turnier zusammenbringt, bei dem 1 Million Dollar auf dem Spiel steht.

Im Gegensatz zu früheren Veranstaltungen führen alle Wege zu diesem Turnier, wobei die Qualifikation durch Teilnahme an regionalen Veranstaltungen weltweit gesichert wird. Was die Verteilung der 32 Plätze betrifft, wird uns Folgendes mitgeteilt:



Die Top 5 Teams, die sich noch nicht für EWC qualifiziert haben, stammen von COD:WRS Atlanta bei DreamHack



Die besten 6 Teams aus den COD:WRS Championship Qualifiers: NA



Die besten 6 Teams aus den COD:WRS Championship Qualifikationen: EU



Die Top 3 Teams der COD:WRS Championship Qualifiers: LATAM North



Die besten 2 Teams der COD:WRS Championship Qualifiers: LATAM South



Die Top 3 Teams der COD:WRS Championship Qualifiers: MENA



Die besten 2 Teams aus den COD:WRS Championship Qualifiers: APAC



Dies wird offenbar auch das Format für die Zukunft sein, was darauf hindeutet, dass Call of Duty: Warzone Esports kurz davor steht, einen dringend benötigten offiziellen und strukturierteren Schritt nach vorne zu machen.