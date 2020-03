Call of Duty: Warzone vernichtet Fortnite und Apex Legends

Battle Royale ist beliebt, so viel ist mal sicher. Dass Call of Duty mit ihrem Free-to-Play-Spiel Warzone auf diesen Hypetrain aufspringt, ist verständlicherweise verlockend. Wie zu erwarten meldet der Publisher bereits tolle Nachrichten, die für das Talent von Infinity Ward sprechen. Call of Duty: Warzone wurde in den ersten 24 Stunden von über sechs Millionen Spielern gezockt, was auch die beiden Schwergewichte Fortnite und Apex Legends nicht hinbekommen haben. Apex konnte an einem Tag 2,5 Millionen Spieler knacken, während Warzone locker das Doppelte stemmt. Ist die Aufregung gerechtfertigt?