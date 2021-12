Call of Duty: Warzone Pacific fährt Launch-Trailer auf

HQ

Diejenigen von uns, die Call of Duty: Vanguard gekauft haben, dürfen bereits heute auf die riesige Caldera-Karte von Call of Duty: Warzone zugreifen, während alle anderen Fans bis Donnerstag warten müssen. Um die Wartezeit auf die frischen Inhalte zu verkürzen, hat uns Infinity Ward Anfang der Woche einen Launch-Trailer geschickt, der deutlich mehr von dem zeigt, was uns alle erwartet.

Neben den abwechslungsreichen Umgebungen der tropischen Insel sehen wir zum Beispiel, dass man im Vanguard-Royale-Spielmodus mit ordentlichen Kampfjets durch die Gegend fliegt. Operatoren und Waffen aus CoD: Vanguard kommen zum Einsatz, neue Fahrzeuge werden präsentiert und ihr dürft euch sicher auch auf einige weitere Überraschungen freuen, sobald Call of Duty: Warzone Pacific verfügbar ist. Alle spielerischen Neuerungen lest ihr am besten direkt bei Activision nach.