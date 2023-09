Call of Duty: Modern Warfare III geht mit Zombies in die offene Welt

HQ

Call of Duty Zombies ist ein unglaublich beliebter Spielmodus in der Shooter-Serie. Abgesehen davon, dass Sie Spaß mit Ihren Freunden haben, um die Zombiehorden zu überdauern, gibt es viele Überlieferungen, in denen Fans jahrelang gegraben haben, mit nur Easter Eggs, um sie am Laufen zu halten.

Jetzt intensiviert Call of Duty: Modern Warfare III sein Zombie-Spiel. Wie ihr im Cinematic-Trailer unten sehen könnt, wurde eine neue Welle von Zombies auf die Welt losgelassen, nachdem eine neue feindliche Macht sich des Dunkeläthers bemächtigt hat.

Es liegt an Soap, Kave Laswell und einigen neuen Operatoren, dieses Chaos zu beheben, aber im Gegensatz zu früheren Zombie-Modi werden wir nicht nur ein paar Karten haben, durch die wir laufen müssen, sondern wir werden es stattdessen mit einem Zombie-Ausbruch in der offenen Welt aufnehmen. Die Entwicklung wird von Treyarch geleitet, was Old-School-Fans von Zombies gefallen wird. Die Extraktionsmechanik wird ebenfalls hinzugefügt, um ein erfrischendes Erlebnis zu bieten.