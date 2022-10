Call of Duty: Modern Warfare II erhält neben Saison 1 Hardcore-Spielmodi

HQ

Während viele von euch wahrscheinlich am Wochenende gottlos viel Zeit in den Multiplayer-Teil von Infinity Wards Shooter-Fortsetzung investiert haben, hat das Fehlen einer Hardcore-Playlist wahrscheinlich auch eure Aufmerksamkeit erregt.

Dafür gibt es einen Grund, und dieser Grund ist, dass Tier-1-Spielmodi (Hardcore) erst in Call of Duty: Warzone 2.0 und Saison 1 dieser neuen CoD-Ära im Multiplayer ankommen werden, wie in einem kürzlich veröffentlichten Blogbeitrag festgestellt wurde.

Es heißt einfach: "Die Tier-1-Playlist wird zu Beginn von Saison 01 in Modern Warfare II live gehen."

Und was genau hier enthalten sein wird, wird hinzugefügt: "Eine Tier-1-Playlist ist im Namen einer Playlist angegeben und bietet im Vergleich zum traditionellen Multiplayer eine anspruchsvollere Erfahrung. Bediener haben weniger Gesundheit und begrenzte HUD-Elemente, und freundliches Feuer ist an. Diese Elemente sind in allen Spielmodi konsistent, die die Tier-1-Variante unterstützen."

In Bezug auf das Debüt von Saison 1 und Warzone 2.0 ist der genaue Starttermin der 16. November. Wenn dieser Tag kommt, was werdet ihr zuerst ausprobieren, das neue Battle Royale-Erlebnis oder die zusätzlichen Multiplayer-Optionen?