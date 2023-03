Call of Duty: Mobile wird für Warzone Mobile eingestellt

HQ

Call of Duty: Mobile hat seit seiner Einführung im Jahr 2019 einen immensen Erfolg verzeichnet. Nach der Veröffentlichung in China ein paar Jahre später stiegen die Downloads im Mai 2022 auf über 650 Millionen.

Microsoft glaubt jedoch, dass der langfristige Plan von Activision darin besteht, das Spiel auslaufen zu lassen und durch Warzone Mobile zu ersetzen, das in diesem Jahr veröffentlicht wird.

Innerhalb Chinas scheint es, dass der Erfolg von Call of Duty: Mobile es dort fortsetzen wird, aber außerhalb des Landes müssen sich die Fans stattdessen an das mobile Battle Royale-Erlebnis gewöhnen. Da wir bis später in diesem Jahr warten werden, um Warzone Mobile zu sehen, werden wir mit Call of Duty: Mobile noch etwas Zeit haben. Auch nach der Veröffentlichung von Warzone Mobile wird es einige Zeit dauern, bis Activision das ursprüngliche Handyspiel auslaufen lässt.

