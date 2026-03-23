Call of Duty League Birmingham Major: Das Turnierschema ist für das 10-Team-Turnier festgelegt

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Im Großen und Ganzen wurde die wettbewerbsorientierte Call of Duty League in den Vereinigten Staaten ausgetragen, auch wenn es gelegentlich Ausflüge in verschiedene Regionen und Territorien gab. Für die Saison 2026 wird dies nur einmal passieren, wenn das zweite Major des Jahres im DreamHack Birmingham in Englands zweithöchster Stadt antritt, zu einem riesigen Turnierprogramm, das am kommenden Wochenende ausgetragen wird.

Da die Live-Action nur noch wenige Tage vor Beginn steht, fragen Sie sich vielleicht, wie das Turnier jetzt aussieht, da die Qualifikationen vorbei sind? Falls ja, finden Sie alle diese Informationen unten. Es ist erwähnenswert, dass von allen 12 CDL-Teams nur Boston Breach und Cloud9 New York sich nicht für das Event qualifizieren konnten.

27. März – Play-ins:



Toronto KOI gegen Vancouver Surge



Carolina Royal Ravens gegen Paris Gentle Mates



27. März – Obere Bracket Runde 1:



OpTic Texas vs. Sieger von Toronto/Vancouver



G2 Minnesota gegen Riyadh Falcons



Los Angeles Thieves gegen FaZe Vegas



Miami Heretics gegen Sieger von Carolina/Paris



Abgesehen von den Play-In-Spielen verwendet das restliche Turnier ein Doppel-K.-o.-Format, was bedeutet, dass die Teams eine Niederlage hinnehmen und trotzdem am Leben bleiben können. Eine zweite Niederlage führt jedoch zur Eliminierung. Ebenso hängt die Setzliste für den Rest des Brackets vom Ergebnis dieser ersten Runde ab, daher müssen wir einfach dran bleiben, bevor wir mehr erfahren.

Auch die Call of Duty League hat die genauen Spielzeiten für jedes Spiel noch nicht bestätigt, aber wir wissen, dass das Turnier am Freitag, den 27. März, beginnt und am Sonntag, den 29. März, endet, alle drei Tage von DreamHack Birmingham umfasst und die größte Bühne beherrscht.

Wirst du den CDL Birmingham Major verfolgen?