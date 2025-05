Call of Duty: Black Ops 6 's Season 3 Reloaded erscheint heute

HQ

Es ist Zeit für die aufgefrischte dritte Staffel von Call of Duty: Black Ops 6. Season 3 Reloaded debütiert heute, und in diesem Update können wir eine ganze Reihe neuer Änderungen und Inhalte erwarten, die im Shooter und auch in Call of Duty: Warzone 2.0 eingeführt werden.

Für Multiplayer beinhaltet dies die neuen Karten Haven und Signal, während ein neuer zeitlich begrenzter Modus debütiert, der die Spieler auffordert, die Flamme des Ruhms zu umarmen (es handelt sich um eine Aktivität zum Thema Marihuana), mit einem neuen Vorteil, der obendrauf debütiert.

Was Zombies betrifft, so besteht die große Änderung darin, dass der Directed -Modus für Shattered Veil jetzt da ist, was es den Fans ermöglicht, das Easter Egg, das zum Z-Rex führt, leichter zu erobern. Hier ist ein neuer, zeitlich begrenzter Modus geplant, in dem es darum geht, Zombie Snacks zu sammeln, und darüber hinaus können wir davon ausgehen, dass die Frost Blast Field Upgrade auch anwesend sein werden, um weitere Möglichkeiten zum Töten von Untoten hinzuzufügen. Das Ray-Gun Mark II ist nun auch im Mystery Box auf allen Maps verfügbar.

Mit Blick auf Warzone hat das Train Station wieder seine Pforten in Verdansk geöffnet, und die Karte bietet nun zum ersten Mal auch eine Ranglisten-Playlist. Auch hier können wir einige zeitlich begrenzte Events erwarten, darunter eines mit einem Weed-Thema wie Multiplayer.

Es gibt auch eine Handvoll neuer Waffenaufsätze zu verdienen und mehrere neue Kosmetikpakete zu erwerben, über die ihr hier mehr erfahren könnt.