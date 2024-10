HQ

Es besteht kein Zweifel, nach dem enttäuschenden Call of Duty: Modern Warfare III letzten Jahr musste der diesjährige Teil der langjährigen Shooter-Serie etwas von viel höherer Qualität sein. Es musste ein Spiel werden, das den Kopf richtig machte, ein Projekt, das ankam und bewies, dass Call of Duty immer noch ein Titan in dieser Branche ist, eine Serie, auf die wir jedes Jahr blicken können, wenn es um Nervenkitzel in hoher Produktionsqualität und intensive Multiplayer-Action geht. Ohne mir vorzugreifen, möchte ich nur sagen, dass Call of Duty: Black Ops 6 dies bisher definitiv erreicht hat.

Wie ich es in der Vergangenheit getan habe, werde ich diese Rezension von Black Ops 6 in drei Teile aufteilen, die sich um die drei Kernsäulen der Serie drehen; Campaign, Multiplayer und Zombies. Bevor ich aber auf die jeweiligen Unterbereiche eingehe, möchte ich euch zunächst auf ein paar spielweite Features aufmerksam machen, die in Black Ops 6 hinzugefügt oder angepasst wurden.

Lassen Sie uns zunächst über den Elefanten im Raum sprechen, der Omnimovement ist. Vielleicht habt ihr vor der Veröffentlichung Clips gesehen, in denen Spieler herumfliegen und Leute erschießen, während sie in der Luft sind und wie eine Szene aus Max Payne oder The Matrix aussehen. Ja, man kann einige verrückte Dinge mit dieser Bewegungssuite machen, die sich im Grunde von den eher bodenständigen Setups entfernt und einen Arcade-Stil entwickelt, bei dem man schießen kann, während man rückwärts schaut, während man im Bauchsturz durch die Luft gleitet. Es passt jedoch auch und fügt sich problemlos in die Formel Black Ops 6 ein. Das liegt zum Teil daran, dass Call of Duty wieder schneller wird und das stabilere Gameplay der letzten Jahre nicht mehr perfekt das widerspiegelt, was wir in Aktion sehen. Omnimovement liegt irgendwo zwischen Modern Warfare Bewegung und Advanced Warfare Bewegung, und in der Praxis fühlt es sich unabhängig vom Modus, den du spielst, unglaublich flüssig an.

Zweitens möchte ich Ihre Aufmerksamkeit auf die Benutzeroberfläche von Call of Duty als Ganzes lenken. Jahrelang war dies ein absoluter Albtraum, ein Setup, bei dem man sich die Haare raufen und manchmal schreien möchte. Als Teil der Black Ops 6 -Phase wurde es gestrafft und aufgeräumt, und es ist zweifellos besser als das, was wir in der Vergangenheit hatten. Es ist einfacher zu navigieren und weniger überladen. Also, Daumen hoch auch dort.

Und schließlich die Leistung. Dies ist eine Spielserie, die immer noch auf PS4 und Xbox One veröffentlicht wird, und das bedeutet, dass Sie, wenn Sie auf PC oder PS5 und Xbox Series X spielen, einen Titel erhalten, der wie ein Charme läuft, mit minimaler Leistung und Fehlerproblemen, bei knappen 120 fps bei 1440p oder 60 fps bei 4K. In Kombination mit Omnimovement bedeutet dies, dass Call of Duty unglaublich flüssig zu spielen ist und gleichzeitig hervorragend aussieht. Wie auch immer, nachdem das aus dem Weg geräumt ist, gehen wir zum Campaign über.

Feldzug

Call of Duty war schon immer für packende und qualitativ hochwertige Kampagnen bekannt, was letztes Jahr in Modern Warfare III nicht gelungen ist. Black Ops 6 hat das Schiff mit einer spannenden, actiongeladenen und mit Intrigen gefüllten Geschichte wieder auf Kurs gebracht, die nicht zu lange dauert. Es hat all die typischen Call of Duty Versatzstücke und Momente, die einem die Kinnlade herunterklappen lassen, und kombiniert sie dann mit ein paar moderneren Designelementen wie offenen Levels und Möglichkeiten, das Erlebnis so anzupassen, wie man die Action genießen möchte. Dies ist zugegebenermaßen ein zweischneidiges Schwert, da es sich direkt auf die Herausforderung des Erlebnisses auswirkt.

Zu Beginn der Geschichte wird dir Woods sagen, dass du während jeder Mission nach Bargeld Ausschau halten musst, Geld, das an einem Hub-Ort zwischen den Missionen ausgegeben werden kann, um Upgrades für den Protagonisten Case zu erwerben. Das kann mehr Gesundheit, Resistenz gegen Zurückschrecken oder Sprengstoff, bessere Genauigkeit, mehr Startmunition oder Möglichkeiten sein, die Verstärkung mit Platten leichter zu panzern. Die Idee macht zwar Sinn, aber in der Praxis werden Sie selbst auf dem Schwierigkeitsgrad Veteran durch diese Upgrades im Laufe der Missionen nahezu unmöglich zu töten sein, und aus diesem Grund verliert Black Ops 6 Campaign ein wenig von der Herausforderung, die wir von ihm erwarten.

Wenn du die Kampagne einfach nur wegen der Action und der spannenden Momente spielst, gibt es viele davon, wenn auch kombiniert mit langsameren und spionageähnlicheren Elementen, die wirklichBlack Ops in die Rechnung passen. Egal, ob es darum geht, die Netzhaut eines Senators mit einer manipulierten Kamera für eine scannbare Tür einzufangen oder in einen Casino-Tresor einzubrechen, es gibt viele hinterhältige Momente. Diese sind ein bisschen ein Hit oder Miss, da es ihnen an Handlungsfähigkeit mangelt und sie ziemlich linear wirken, was dazu führen kann, dass man sich nach den folgenden Schießerei-zentrierten und hektischen Shooter-Szenen sehnt. Treyarch ist auch in die andere Richtung gegangen und hat einige Situationen mit offenen Levels präsentiert, die wir bei Call of Duty insgesamt häufiger gesehen haben. Auch diese sind ein bisschen ein Hit oder Miss und es fehlt das Tempo, um Sie wirklich in Atem zu halten. Es ist zwar angenehm, eine Mission so angehen zu können, wie man es für richtig hält, aber wie ein verlorener Beduine durch die Wüste zu wandern und auf der Jagd nach einem Vorratsabwurf zu sein, der nichts Wertvolles enthält, zieht mich nicht gerade in seinen Bann und macht mich begierig auf weitere Missionen wie diese.

Was für Campaign spricht, ist die Vielfalt der Gegnertypen. Die verschiedenen Pantheon Mini-Bosse, die auftauchen, fordern dich auf, deine Spielweise wirklich anzupassen, besonders auf härteren Schwierigkeitsgraden, wo du anfälliger bist, getötet zu werden. Egal, ob es sich um massiv gepanzerte Feinde mit Miniguns, Giftgas werfende Feinde, Vollstrecker von Drachenodem-Schrotflinten oder tödliche Scharfschützen handelt, du wirst auf die Probe gestellt, wenn diese deutlich stärkeren Feinde auftauchen.

Aber insgesamt ist die Campaign eine starke Leistung. Du wirst deine Zeit mit dieser Geschichte genießen, die die Spieler an eine Vielzahl von Orten auf der ganzen Welt führt, um verrückte Action-Momente zu erleben, die wir alle von Call of Duty erwarten. Es ist nicht das beste Campaign, das wir je in einem Call of Duty -Spiel gesehen haben, und es fehlt ein wenig am emotionalen Aspekt und an der Charakterpersönlichkeit, aber es ist eine gute Länge, hat viel Tiefe und Abwechslung und wird dich auf dem Weg dorthin immer wieder Fragen stellen lassen.

Mehrspieler-Modus

Dies ist vielleicht der Bereich von Black Ops 6, der von den Fans am meisten kritisiert wird. Einige werden die Flüssigkeit und das Tempo lieben, die Omnimovement in diesen Modus bringt, während andere wahrscheinlich über die Geschwindigkeit der Action und die niedrigen Time-to-Kill-Werte spotten werden, die das Reagieren auf angreifende Feinde gelinde gesagt zu einer Herausforderung machen.

Für mich hat Treyarch ein ziemlich ausgewogenes Multiplayer in Black Ops 6 geliefert. Es gibt eine höhere Anzahl von besser gestalteten Karten als frustrierendere, die Liste der Spielmodi beeindruckt mit dem hochwertigen Zielmodus Kill Order als sehr unterhaltsame Option, die gut in die Zukunft des zielbasierten Call of Duty Multiplayer passen wird. Wenn du dies mit verschiedenen nostalgischen und wiederkehrenden Angeboten kombinierst, wie z.B. einem traditionellen Prestige -System, das wie ein Huhn krächzt, wenn du es in Flaschen abfüllst und dich entscheidest, deinen Rang nicht zurückzusetzen, optimierte und weniger komplexe Waffenaufsatz-/Gunsmith -Mechaniken sowie Tarnungen und Waffen-Skins, die einfacher und weniger lästig zu verdienen sind, Alle Teile sind vorhanden, damit Black Ops 6 's Multiplayer eines der besten Multiplayer Call of Duty Angebote wird, die wir seit Jahren hatten.

Ich denke aber, dass es Bereiche gibt, in denen man sich verbessern kann. Die Anzahl der verfügbaren Waffen scheint gering zu sein und ist auf die allseits beliebten Sturmgewehre und MPs ausgerichtet. Die Perks fühlen sich oft mangelhaft und zu ähnlich an, sogar zu starr, wenn man das Specialist -System zur Gleichung hinzufügt, das den Spielern einen zusätzlichen Bonus gibt, wenn sie Perks der gleichen Farbe verwenden. Da es in der Regel nur zwei bis drei Vorteile jeder Farbe gibt, schränkt die Verwendung des Specialist -Systems die Bauherstellungsoptionen wirklich ein. Außerdem muss das Waffenerlebnissystem angepasst werden, da man derzeit die Tarnherausforderungen für eine Waffe abschließen kann, lange bevor man alle ihre Aufsätze freigeschaltet hat, was die Frage aufwirft, warum sie so ausbalanciert ist.

Aber insgesamt gipfelt mit Hilfe von Omnimovement eine einfachere Struktur für Buildcrafting und Anpassung sowie eine Sammlung von im Allgemeinen recht starken Karten in einem großartigen Multiplayer Erlebnis, das die Spieler weiterhin anziehen wird, wenn in den kommenden Saisons weitere Karten und Waffen hinzugefügt werden.

Zombies

Zuletzt haben wir Zombies. In Modern Warfare III wurden eine Reihe neuer Ideen für den Modus getestet, Ideen, die eine Warzone -ähnliche offene Karte präsentierten und im Grunde nicht den Nervenkitzel lieferten, den wir an linearer, rundenbasierter Action lieben. Zum Glück ist es das, was wir in Black Ops 6 bekommen und es enttäuscht nicht.

Black Ops 6 Zombies könnte als die beste Zombies Erfahrung in die Geschichte eingehen, die wir seit Black Ops 3 vor fast einem Jahrzehnt gemacht haben. Es ist eine Verschmelzung von Vergangenheit und Gegenwart, mit viel typischer rundenbasierter PvE-Zombies-Action mit Fallen,Black Ops World at War die Fans von einst lieben werden, aber kombiniert mit einigen der neueren Features wie Gobblegums, abwechslungsreichen Feinden und Boss-Zombies, Waffenseltenheiten und -mods, ein komplexeres Easter Egg und eine Geschichte, der man folgen kann, tonnenweise Geheimnisse, die es zu finden gilt, und Ausrüstungen, Augmentierungen und Feld-Upgrades, die man ebenfalls verwenden kann. Auch hier kommt Omnimovement ins Spiel und macht das Vermeiden und Navigieren durch die untote Bedrohung umso weniger frustrierend, ein Feature, das das Chaos und die Herausforderung begünstigt, die entstehen, wenn die Runden voranschreiten und eine zunehmende Anzahl von Zombies aus dem Holzwerk kriechen.

Dies ist ein Modus, der auf dem Papier viel zu komplex und übersättigt erscheint, aber in der Praxis mit Leichtigkeit fließt und ein spannendes Erlebnis bietet, das allein oder mit Freunden in großer Tiefe genossen werden kann. Das Kartendesign trägt dazu bei, da sowohl Liberty Falls als auch Terminus als großartige Ergänzungen zum Zombies -Pool hervorstechen, wobei erstere zugänglicher und weniger stressig sind und letztere für die erfahreneren Spieler gedacht sind, die eine Herausforderung suchen. Was Treyarch hier abgeliefert hat, ist vertraut und nostalgisch genug, dass man, wenn man Zombies seit Jahren nicht mehr gespielt hat, es in die Hand nehmen und mit Leichtigkeit genießen kann, während man ständig die komplizierteren neuen Ergänzungen herausfindet, die Wunder wirken, um einem ansonsten recht einfachen Erlebnis viel zusätzliche Tiefe zu verleihen.

Es wäre angenehm gewesen, bei der Veröffentlichung mehr als zwei Karten zum Spielen zu haben, aber das unterscheidet sich nicht allzu sehr von dem, was wir in der Vergangenheit mit früheren Call of Duty -Titeln erlebt haben, also wird es hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern, bis eine neue Karte angekündigt und veröffentlicht wird, um Zombies Fans mit dem zu beschäftigen und zu unterhalten, was zweifellos ein Höhepunkt für die Serie im Vergleich zu den letzten Jahren ist.

Zusammenfassend

Treyarch hat das Schiff mit Call of Duty: Black Ops 6 wieder aufgerichtet. Dies ist das Call of Duty Spiel, das Microsoft und Activision für einen Start am ersten Tag Game Pass brauchten, da es ein starkes und spannendes Campaign, ein straffes und stromlinienförmiges Multiplayer und auch ein lustiges und nostalgisches Zombies Erlebnis bietet. Dies ist eines der besten Call of Duty Spiele, die wir in letzter Zeit gesehen haben, wobei vielleicht das Modern Warfare von 2019 der letzte klare Anwärter ist, und es zeigt weiterhin, dass Treyarch heraussticht und weiterhin beeindruckt, wenn es um dieses Franchise geht und wie sie die Marke Black Ops vorantreiben.