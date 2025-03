In einer namenlosen osteuropäischen Stadt im späten 19. Jahrhundert beginnt alles damit, dass Nadezhda ihre kürzlich verstorbene Tochter Elizaveta Morozova beerdigt. Während der Beerdigung können wir im Grunde wählen, wie Elizaveta oder Liza, wie sie der Einfachheit halber genannt wird, in der Trauerrede in Erinnerung behalten wird. Bald stellt sich heraus, dass dies die Grundlage dafür sein wird, mit welchen Eigenschaften Liza ihr neues untotes Leben als Vampir beginnen wird. Dann wacht sie in einem Sarg in einem dunklen Keller auf und ist natürlich höllisch verwirrt. Um ehrlich zu sein, war ich anfangs auch nicht ganz an Bord, aber als sie durch den dunklen Keller schleicht und feststellt, dass sie ihr Spiegelbild nicht mehr sehen kann, fiel für mich der sprichwörtliche Groschen. Ich lasse mich gerne überraschen und es hat definitiv Vorteile, Spiele zu starten, ohne sie manchmal zu kennen.

Nachdem sie von einem Unbekannten aus dem Keller gelassen wurde, das einen Gefallen verlangt hat, den es früher oder später einsammeln wird, unternimmt sie ihre ersten zaghaften Schritte und trifft auf einen Haufen anderer Vampire, die ihr gute Ratschläge geben. Liza, die klug und gut ausgebildet ist, bekommt auch eine Unterkunft und eine Ausbildung bei Dr. Volkov, der selbst ein Vampir ist und der zufällig auch derjenige war, der sie überhaupt erst verwandelt hat, und seine Motive scheinen gut zu sein, zumindest auf den ersten Blick.

Als neuer Vampir ist die Welt natürlich etwas verwirrend und es ist deine Aufgabe, Liza so gut wie möglich durch diese Welt zu führen.

Ein weiterer interessanter Aspekt ist, dass viele der Entscheidungen, die du während des Spiels triffst, entweder Menschlichkeits- oder Nihilismus-Punkte geben. Wenn du zum Beispiel irgendwo Geld herumliegen findest, bekommst du Menschheitspunkte, wenn du das Geld herumliegen lässt, und Nihilismus-Punkte, wenn du dich entscheidest, es stattdessen zu stehlen. Kurz gesagt, es geht um gute Taten gegen böse Taten. Das passiert auch in Dialogen und es stellt sich die Frage, ob Liza, die im Grunde extrem gutherzig ist, es auch weiterhin sein wird oder ob die Dunkelheit die Oberhand gewinnen wird. Es liegt ganz bei dir als Spieler, dies zu entscheiden, ich selbst finde es schwierig, böse zu sein und wähle normalerweise den guten Weg, aber in diesem Fall habe ich versucht, es ein wenig auszubalancieren und zu sehen, was am Ende herauskommt. Aber abgesehen davon würde es Spaß machen, es noch einmal durchzuspielen und zu sehen, wie es endet, wenn ich mich entscheide, nur gut oder böse zu sein.

Liza verfügt über eine Reihe von Fähigkeiten, und sich in eine Fledermaus zu verwandeln, ist eine gute Möglichkeit, sich fortzubewegen.

Es gibt viele Dialoge und damit auch viele Rollenspiele, da es sehr viel darum geht, Beziehungen aufzubauen, und das ist aus mehreren Gründen wichtig. Auf der einen Seite muss Liza nah genug an ihre Opfer herankommen, um sie verzaubern zu können, bevor sie einen Schluck Blut trinken und weiterleben kann, aber eine tiefere Beziehung hat auch mehr Vorteile, die ihr letztendlich zugute kommen können. Je besser die Beziehung, desto wahrscheinlicher ist es, dass sie sich öffnen und Geheimnisse preisgeben oder Liza einen Gegenstand bekommt, der sich als nützlich erweisen könnte. Alle Dialogentscheidungen haben Auswirkungen, daher ist es wichtig, darüber nachzudenken, was gewählt wird, da dies die Beziehung beeinflussen oder zerstören kann. Je mehr Liza jemanden kennenlernt, desto mehr erfahren wir auch über ihn, da seine Biografie im Menü ständig aktualisiert wird.

Das Cabernet, von dem das Spiel seinen Namen hat, ist kein Cabernet Sauvignon, wie ein Weinkenner auf den ersten Blick denken mag, sondern es ist das eigene Codewort der Vampire für das Blut, das sie in den Bars verkaufen. Es ist eine gute Option, wenn du dich dafür entscheidest, nett zu spielen, aber es ist teuer und es lohnt sich in der Regel mehr, ein menschliches Opfer zu bezaubern und sein Blut zu trinken, auch wenn es einen negativen Einfluss auf deine Menschlichkeit hat. Es gibt auch Orte, die Cabernet von minderer Qualität verkaufen, also Vorsicht, wenn es plötzlich etwas billiger wird, es ist wahrscheinlich klug, sich in diesen Fällen nicht vom Geiz täuschen zu lassen. Es gibt jedoch eine andere Möglichkeit, wenn du keine Menschen beißen oder teure Cabernet kaufen willst, und das ist, einfach in den Wald zu gehen und zum Beispiel nach einem Hasen zu suchen, aber da sie nicht annähernd so viel Blut haben wie ein ausgewachsener Mensch, musst du mehrere von ihnen knabbern, um deinen Hunger zu stillen. Es versteht sich wahrscheinlich von selbst, dass das Trinken des Blutes einer anderen Person Ihrer Beziehung zu ihr schadet, sie werden sich nicht an das Ganze erinnern, weil sie zu der Zeit verzaubert waren, aber unbewusst scheinen sie zu spüren, dass etwas faul an Ihnen ist und es wird zu einer Beziehung, die Sie vielleicht reparieren müssen.

In dieser osteuropäischen Kleinstadt gibt es viel zu erleben, erstaunlich viel sogar.

Cabernet ist unglaublich atmosphärisch. Es fühlt sich wirklich an, als wäre ich in einer osteuropäischen Stadt des 19. Jahrhunderts. Die Tatsache, dass man als Vampir nur abends und nachts ausgehen kann, trägt zu diesem Gefühl bei. Es ist gemütlich, aber gleichzeitig auch ein bisschen gruselig, nachts herumzuwandern und zu erkunden. Dann wird mir klar, dass Liza ein Vampir ist und es nicht viel gibt, was sie wirklich bedrohen kann, abgesehen von dem mysteriösen Wesen, das sie aus dem Keller gelassen hat, als sie zum ersten Mal in einem anämischen Zustand aufgewacht ist. Es ist sicherlich keine große Stadt, die wir hier als frisch geschlüpfter Vampir erkunden und in der wir leben können, aber trotzdem gibt es überraschend viel zu tun. Es gibt so viele kleine Nebenquests, dass ich nicht wirklich Zeit für alle habe. Ich kann zum Beispiel Musikunterricht nehmen, mit der liebenswerten Nachbarin Faina Kaffee trinken und nach ihrer Katze suchen, die Papiere von Dr. Volkov sortieren oder für den besagten Arzt ein paar kleine Besorgungen im örtlichen Geschäft machen. Eigentlich keine große Sache, aber es fühlt sich trotzdem so an, als ob am Ende alles wichtig ist, auch wenn es vielleicht nur meine Einbildung ist.

Es ist nicht nur fantastisch atmosphärisch, sondern auch ein sehr schönes Spiel, wie Sie sehen können.

Im Geiste eines echten Rollenspiels wirst du auch deine Fähigkeiten mit der Zeit verbessern, denn jedes Mal, wenn du eine Stufe aufsteigst, erhältst du neue Fähigkeitspunkte, die du in vier verschiedenen Kategorien ausgeben kannst: Musik & Kunst, Literatur & Schreiben, Wissenschaft & Logik und Geschichte & Politik. Du kannst auch zusätzliche Fertigkeitspunkte erhalten, indem du Bücher liest, die sich auf eines der vier Themen beziehen. Alle diese werden auf ihre eigene Weise nützlich sein, und wenn Sie genug davon haben, können Sie zusätzliche Teile eines Gesprächs freischalten und so eine Beziehung verbessern, während wenn Sie zu wenig von etwas haben, das Ergebnis das Gegenteil ist.

Es gibt nicht gerade ein schnelles Tempo in Cabernet, aber man konzentriert sich voll und ganz darauf, Lizas Geschichte zu erzählen, und was man meistens tut, ist, herumzuschlendern und mit Leuten zu sprechen. Wie bereits erwähnt, gibt es darin eine Menge Dialoge, es gibt nicht wirklich irgendeine Art von Kampf und es ist auch kaum möglich, das Beißen selbst dazu zu zählen. Glücklicherweise sind die Dialoge sehr gut geschrieben und auch wenn nicht alle Synchronsprecher voll abliefern, tut es das Drehbuch. Denn neben den gut geschriebenen Dialogen ist es auch eine sehr packende und interessante Geschichte, die wir hier bekommen, es ist immer wieder spannend, Liza durch ihre erste Zeit als Vampir zu führen. Die Nebencharaktere sind auch gut geschrieben und oft sehr sympathisch, was es mir schwer macht, da ich sie erst gut kennenlernen muss, bevor ich sie verzaubern und dann ihr Blut trinken kann. Es fühlt sich falsch an, jemanden zu beißen, der ein Freund geworden ist, aber gleichzeitig geht es auch um Lizas Überleben. Wenn es eine Krise gibt, muss der moralische Kompass einfach ein wenig zur Seite treten.

Dr. Volkov, bei dem Liza in die Lehre geht, ist aus vielen Gründen wichtig.

Ich kann nicht wirklich erklären, warum das die ganze Zeit so ist, aber manche Spiele saugen einen wirklich schon auf dem Startbildschirm in ihren Bann, bevor ich überhaupt Zeit hatte, loszulegen. Ich wusste vorher nichts über Cabernet, aber ich konnte vom ersten Bild an sagen, dass es ein gutes werden würde, dass das berühmte Bauchgefühl oft richtig liegt und Cabernet war da keine Ausnahme. Es gab fast sofort den Ton an und es war sehr schwer, den Controller für die 13+ Stunden, die es brauchte, um es durchzuspielen, aus der Hand zu legen. Cabernet ist eine völlig einzigartige Vampirgeschichte und sie ist wirklich anders als alles, was ich je gespielt habe. Party For Introverts hat aus dem Nichts den vielleicht originellsten Titel des Jahres abgeliefert und das Ganze auch noch mit Brillanz umgesetzt.